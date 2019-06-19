26.1 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa SİYASET 5 maddede Sayıştay raporları

5 maddede Sayıştay raporları

birgun.net birgun.net

İktidar kanadı, yandaşlar ve Sayıştay pazar akşamı gerçekleşen canlı yayında Ekrem İmamoğlu’nun dile getirdiği, Binalı Yıldırım’ın ise önce olmadığını iddia ettiği, ardından da okumadığını itiraf ettiği raporlara ilişkin manipülasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bununla yetinmeyen AKP YSK’nin ardından Sayıştay’ı da devreye sokarak bağımsız olması gereken yüksek yargıyı kendi politik çıkarlarına alet ediyor. Yıldırım ve AKP’nin açıklamaları sonrasında Sayıştay dün İmamoğlu’nun ifadelerine dair yanıt mahiyetinde bir açıklama yaptı. Yıldırım’ın ‘okumadım’ dediği raporları doğrulayan Sayıştay, denetimlerin yapıldığını ancak raporlarda “usulsüzlük” tespitlerinin yapılmadığını kaydetti.

Beş maddede iktidarın iddiaları, Sayıştay’ın açıklaması ve gerçekleri derledik.

İddia 1: AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve yandaşların en büyük manipülasyonu 2018-19’a ait raporların olmadığı yönünde.

Yanıt: Sayıştay raporları yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetimlerin sonucunda hazırlanır. Yani bir önceki yılın faaliyet dönemini kapsar. Dolayısıyla 2019 yılına ait raporların teknik olarak olması mümkün değil. 2018 raporun ise ağustos ayı sonlarında açıklanması bekleniyor. Raporlar 2017 ve öncesi dönemlere ait.

İddia 2: Yandaşların ve Sayıştay’ın bir diğer iddiası da raporlarda usulsüzlük, kamu zararı veya yolsuzluk tespitinin yapılmadığına dair.

Yanıt: Sayıştay raporlarında usülüne uygun olmayan durumların açık tespiti yer alır. “Usulsüzlükler var, yolsuzluk yapıldı” gibi ifadeler tespitler “teknik” olarak raporlarda yer almaz. Söz konusu raporlarda kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz. Örneğin merkezi bütçeye aktarılmayan paranın neden belediyenin yan kuruluşunun hesaplarında tutulduğunu sorar.

İddia 3: Bir diğer iddia da raporların kamuoyuyla paylaşılmadığına dair.

Yanıt: Sayıştay uzmanlarının, müfettişlerinin yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırladıkları mali denetim raporları TBMM’ye, belediyelere ve ilgili kamu idarelerine gönderilir. AKP hükümeti raporların uzun süre TBMM’ye gelmesini geciktirerek engelledi.

İlginizi çekebilir:  Akşener'in Beyoğlu ziyaretine Valilik yasağı

İddia 4: Bir diğer iddia da İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır şeklinde.

Yanıt: Denetim raporunda bulgular açıkça yer alıyor. Sayıştay açıklamasında da bu durum şu ifadelerle açıkça yer alıyor: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ ve İETT’nin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

İddia 5: Teknik kavramlar ve tutarlar birbirine karıştırılmak suretiyle kamunun zarara uğratıldığı yönünde algı oluşturuluyor.

Yanıt: Sayıştay açıklaması ve raporların tamamında açık tespitler yer alıyor. Örneğin Sayıştay açıklamasında hatalı işlemlerin olduğu itiraf ediliyor. Açıklamada raporlarda yer alan iddia konusu işlemlerin mevzuata uygun olarak ikmali istenerek aynı hatalı işlemlere tekrar yer verilmemesi istenilmiş, idare söz konusu eksiklikleri gidermek ve gerekli tedbirleri almaları istenmiş, konuların takibi öngörülmüştür. Yine örneğin açıklamada yapılmayan işlere verilen örneklerden birisi şöyle: “Milli Savunma Bakanlığı ve İBB arasında Bakanlığa ait bazı tesislerin onarılması karşılığında kimi gayrimenkullerin İBB’ye devredilmesi için protokol yapılmış. Bazı idari süreçler nedeniyle iki kamu kurumu arasındaki devir işlemlerinden bir kısmı tamamlanamamıştır” ifadeleri yer alıyor.

Bir diğer örnek: İBB, İstanbulkart ile muhtaç ailere, zincir marketler aracılığıyla uygun fiyatlı alış veriş imkanı sağlamak suretiyle sosyal yardım yapmaktadır. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yardım sisteminin yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

Bir başka örnek: Belediyelerin, hizmet aldıkları yüklencilere yaptıkları ödemelerden kesmeleri gereken “asgari ücret destek tutarlarını” Hazineye aktarmaması eleştirildiği de açıklamada kabul ediliyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,706AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mezuniyet töreni için kurulan dev platform yıkıldı: 2 yaralı

birgun.net -
Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli...
Devamını Oku

Rusya’dan S-400 açıklaması: Kurallara uygun

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasına...
Devamını Oku

Akşener’in Beyoğlu ziyaretine Valilik yasağı

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Beyoğlu'ndaki Kızılay çadırını ziyareti Valilik tarafından...
Devamını Oku

Erdoğan: Yargı kararı İmamoğlu’nun önünü kesebilir

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan, ''Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi...
Devamını Oku

Engin Altay’dan AKP’ye moderatör yanıtı

birgun.net -
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım ortak...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Ahlaki olmayan devletin istihbarat örgütünün iktidara hizmet etmesi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile bir otelde...
Devamını Oku

Yeni Askerlik Yasası’nın nihai oylaması haftaya yapılacak

birgun.net -
Yeni Askerlik Yasası teklifin TBMM'deki nihai oylamasının önümüzdeki Salı günü yapılacağı bildirildi.
Devamını Oku

BM raporu: Türkiye, en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke

birgun.net -
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yıllık raporunda 2018 yılı itibarıyla dünyada...
Devamını Oku

CHP’den ‘Göç ve Entegrasyon Komisyonu’ önerisi

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "TBMM çatısı altında daimi bir 'Göç ve...
Devamını Oku

Konda Araştırma: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45

birgun.net -
Konda Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi