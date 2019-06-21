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21.06.2019
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5 milyon mezun borç batağında

Genç işsizliğin yüzde 26,1’e çıktığı Türkiye’de, öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Borcunu ödeyemeyen 279 bin 797 üniversite mezunu, yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Öğrenim kredi borcu üniversite mezunlarının kabusu haline geldi, borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak uygulanan faiz, borçların giderek büyümesine yol açtı. ÜFE’nin 2018 Mayıs’a göre yüzde 28,7 artması nedeniyle öğrenim kredisi borçları öğrenciler için içinden çıkılamaz tutarlara ulaştı.

297 BİN KİŞİ ÖDEYEMİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in KYK’dan burs ve kredi alan öğrencilere ilişkin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan kişi sayısının 5 milyon olduğunu bildirdi. Borcunu ödemeyen 279 bin 797 borçlunun yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini açıklayan Kasapoğlu, 2018 itibarıyla 403 bin 12 öğrenciye burs, 1 milyon 259 bin 193 öğrenciye ise öğrenim kredisi verildiğini ifade etti. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrencilerin iş hayatına atılmadan borç batağına saplandığını bildirdi.

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CHP’li Gürer, KYK borçlarının ertelenmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Borçların ertelenmesinin işsizlikle boğuşan geçleri ve dar gelirleri ailelerini rahatlatacağını söyleyen Gürer, Türkiye’de her dört işsizden birinin üniversite mezunu olduğunun altını çizdi. İşsiz gençlerin borçlarını ailelerinin ödemek zorunda kaldığını ifade eden Gürer, ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

‘SORUNLAR ARTIYOR’

Gürer, 2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizliğin 2019 yılında yüzde 26,1’e yükseldiğini anlatarak “İşsiz gençlerimizin sorunları, KYK’ya borç ödeme zamanı gelince daha da artıyor. Bir de bu işsizlerimize KYK borcu yüklemeyelim” ifadelerini kullandı.

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FATİH muamması

Öte yandan Gürer’in Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltmiş olduğu, Fatih Projesinin sonuçlarına ilişkin sorularına Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

Selçuk, 2010 yılında başlatılan Eğitimde FATİH Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere 1.437.800 adet tablet bilgisayar dağıtıldığını açıklarken bu tabletlere ödenen miktarı açıklamadı.

Bakan Selçuk, “2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle tablet verilen öğrenciler mezun olmuş, dağıtılan tabletler de öğrencilere hibe edildiği için kendilerinde kalmıştır. Öğretmenlere verilen tabletler ise hali hazırda aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir” dedi.

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