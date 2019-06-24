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25.06.2019
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5 yaşındaki çocuğu aracıyla öldüren zanlı tutuklandı

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Diyarbakır’da 5 yaşındaki çocuğa otomobille çarpıp ölümüne yol açan ve olayın ardından kaçıp daha sonra teslim olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesi Yuva Mahallesi Meydan mezrasında C.A. kullandığı otomobille 5 yaşındaki Mazlum Göçlük’e çarptı.

Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçe devlet hastanesine götürülen çocuk, yolda hayatını kaybetti.

Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Göçlük’e çarpıp kaçan aracın sürücüsünün C.A. olduğunu tespit etti. 

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak:AA

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