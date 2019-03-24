24.03.2019
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5 yılda 748 yeni vakıf kuruldu

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamuya ait arazi ve binaların vakıflara devredilmesiyle ilgili soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıt verdi. Bakan Ersoy, Türkiye’deki vakıf sayısının 5 bin 129 olduğunu belirterek, vakıflara devredilen kamuya ait arazi ve konutlarla ilgili bakanlıklarında bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda sayıları her geçen gün artan ve bazılarına kamuya ait arazi ve konutların devredildiği vakıflarla ilgili iddialara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklık getirilmesi istemliyle soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıtladı. Bakan Ersoy, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan ve halen faaliyetlerine devam eden yeni vakıf sayısının 5 bin 129 olduğunu bildirdi.

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Bakan Ersoy, son 5 yılda kurulan vakıf sayısının ise 748 olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızda kamuya ait ve vakıflara devredilen arazi ve konutlara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

KAMU BİNALARI YOLGEÇEN HANI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bazı vakıfların kamuya ait bina ve arazileri ya devraldığını ya da kiraladığını belirterek, “Bu konuyla ilgili olarak basına da yansıdığı kadarıyla pek çok iddia ortaya atılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde böyle bir bilginin bulunmuyor olması dikkat çekicidir. Kamu binaları ve arazileri yolgeçen hanı değildir. Hangi vakfa ne kadar bina, konut veya arazinin kiralandığı yönündeki bilgiler kayırlarda mutlaka vardır. Bunun kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Ayrıca basında çıkan iddialara da açıklık getirilmesi gerekir. Vakıflar hayırlı bir amaç için kurulur ama adı vakıf olup hayır işi yerine kurucularına hayır eden hale gelen varsa bunun incelenmesi, bilinmesi, amaç dışılığın da giderilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

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