5 yıldır dolar düşecek diyen iktidara güven dipte: Yurttaşlar 5 aydır dolar topluyor

Dünyanın hiçbir yerinde ekonomi yönetiminden sorumlu olanlar yerli paranın gelecekteki seyrine ilişkin keskin görüşler sunmuyorlar. Çünkü bu görüşlerin tutmaması durumunda piyasaların ekonomi yönetimine karşı güven bunalımı yaşayacağını biliyorlar. Ancak Türkiye’de ekonomi yönetimi sık sık doların TL karşısında seyrine karşı kendinden emin yorumlarla gündeme geliyor. Ancak artık eski itibarını kaybeden ekonomi yönetimi piyasaların bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor. Türkiye’de gerçek kişiler 26 haftadan beri sürekli döviz alıyor. Dolarizasyonun zirve yaptığı Türkiye’de mevduatların yarısından çoğu artık döviz mevduatı. Dahası ekonomi yönetiminin dolara ilişkin ‘düşecek, pişman olursunuz’ açıklamalarına ise kimse aldırış etmiyor.

7 Mart 2015 / Dolar: 2,4 TL

Recep Tayyip Erdoğan: Bir defa burada faiz lobisinin malum bir çalışması var. Ama şu son gelişmeler, tamamıyla bir dolar-euro arasındaki parite konusudur. Şunu açık ve net söyleyeyim: Özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar, yaya kalabilirler.

14 Nisan 2018 Dolar: 4,1 TL

Binali Yıldırım: Şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017’de nasıl destan yazdıysa, 2018’de de istikrarla, kararlılıkla yoluna devam edecek. Son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim.

31 Mayıs 2017 / Dolar: 3,5 TL

Yiğit Bulut: 3.90 üzerinde bu millete dolar aldıran nokta nokta nokta orayı söylemeyeceğim. Neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. 3.50’de 3.60’da 3.80’de 3.94’te ekranları kırdık hatırlarsanız. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar yazı yazanlar, adamsanız çıkın da özür dileyin. Bankaların araştırma departmanları, o ekonomi kanallarının çok bilenleri, neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin.

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20 Mart 2019 Dolar: 5,5 TL

Berat Albayrak: Ağustos, Eylül, Ekim’de bol bol döviz alıp, ‘6 liradan, 7 liradan niye, dolar 10 lira, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15’e satarız.’ Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar şimdi kara kara düşünüyor ‘Eyvah eyvah,