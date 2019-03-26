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26.03.2019
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Beş zincir markette tanzim satış başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı" açıklaması yaptı.

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Meyve ve sebzede durdurulamayan fiyat artışlarına karşı hükümetin seçim öncesi devreye soktuğu tanzim satış uygulaması, zincir marketlerde de başlayacak. Şimdiye kadar belediyeler aracılığıyla yürütülen geçici tanzim satış uygulaması, ilk etapta 5 zincir marketin şubelerinde hizmete sunulacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satışlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

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110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16.000 şubesine Tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır.”

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