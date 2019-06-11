Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında 50 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Astsubayların ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edildi.
50 astsubayın yanı sıra ‘mahrem imam’ olarak nitelenen 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan asker şüphelilerden 48’inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari tedbir uygulandığı bildirildi.