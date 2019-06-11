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11.06.2019
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50 astsubay ve 2 bakanlık çalışanına FETÖ’den gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 48'i muvazzaf 50 astsubay ve "mahrem imam" olarak geçen 2 bakanlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48’i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48’inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

2 KİŞİ BAKANLIK ÇALIŞANI

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi. 

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