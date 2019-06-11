50 astsubay ve 2 bakanlık çalışanına FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48’i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48’inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

2 KİŞİ BAKANLIK ÇALIŞANI

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi.