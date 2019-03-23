23.03.2019
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50 milyon doları bulurum

Erdoğan’ın tank palet fabrikasını 50 milyon dolar için Katarlılara sattığını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, “50 milyon doları bir hafta içerisinde bulamazsam, ben siyaseti bırakacağım” dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ordu ve Giresun’da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a silah fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bunun adı açıkça Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanettir” dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a, “Katar’la sözleşmeyi iptal et, bir hafta içinde sana 50 milyon doları bulmazsan siyaseti bırakacağım” diye çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, konu hakkında şunları söyledi:

“Kalktın Suriyelilere 35 milyar dolar verdin, silah fabrikasını 50 milyon dolar para bulamadın diye satıyorsun.

En küçük uçağının fiyatı 150 milyon dolar. En küçüğünü sat diğerleri yeter, devletin fabrikasını neden sattın? Kimse kusura bakmasın bunun adı açık seçik vatana ihanettir.

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‘SİYASETİ BIRAKIRIM’

Niye bunu Katar ordusuna verdin diye soruyoruz. Sayın Erdoğan cevap veriyor, diyor ki, ‘Kamu imkanlarıyla bu fabrikayı organize etmek istediğimiz zaman yatırım için 50 milyon dolar gerekiyor’ diyor. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli geliri 800 milyar dolar. Kardeşim, sen o sözleşmeyi iptal et, vallahi de billahi de 50 milyon doları ben sana bulacağım. Sözleşmeyi iptal et, 50 milyon doları bir hafta içerisinde bulamazsam, ben siyaseti bırakacağım. Sen de kurtulacaksın.

Bakın bazı gazeteler yazmıyor. Tank Palet fabrikasında çalışanlar tayin dilekçesi verdiler. Niye verdiler, buradaki bilgileri yabancı bir orduya vermenin vebalini taşıyamam diye verdiler. Bu Katar aşkı nereden geliyor Allah aşkına!”

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