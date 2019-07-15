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16.07.2019
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50 sterlinlik banknotlara Alan Turing basılacak

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Bank of England

Bilgisayar ve yapay zeka konularında çığır açan buluşlara sahip bilim insanı Alan Turing’in fotoğrafı, yeni 50 sterlinlik banknotların üzerinde yer alacak. Turing’in fotoğrafı bulunan banknotlar 2021 yılında İngiltere’de kullanılmaya başlanacak.

Atlantik Savaşı’nda Almanların şifreleme sistemi Enigma’yı çözerek savaşın seyrini değiştiren Alan Turing, 1.000 bilim insanının yer aldığı bir listeden seçildi.

Turing, İngiltere’de eşcinselliğin yasak olduğu bir dönemde eşcinsel olduğunu kamuya açıkladığı için hormon tedavisi ile cezalandırıldı. Cezası nedeni ile, Turing’in güvenlik ayrıcalığı kaldırıldı ve Devlet İletişim Merkezi Danışmanlığı görevi elinden alındı. Hiçbir zaman resmen KGB için casusluk yapmakla suçlanmasa da kamuoyunda bu şüphe hızla oluşturuldu.

Alan Turing 8 Haziran 1954’te ise evinde ölü bulundu. Otopsi sonucunda ölüm sebebinin siyanür zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Öldüğünde yanında bulunan yarısı yenmiş elma hiçbir zaman siyanür için test edilmedi. Her ne kadar Turing’in ölümü intihar olarak kaydedildi ise de ölümünün üzerindeki sır perdesi hiçbir zaman tam olarak aralanamadı.

Ağustos 2009’da John Graham-Cumming’in başlattığı ve 10 binlerce destekçi bulan imza kampanyası sayesinde 10 Eylül 2009’da İngiliz hükümeti, Alan Turing’i eşcinsel olduğunu açıkladığı için cezalandırması nedeni ile resmi olarak özür dilemişti. 

Bunun üzerine Turing’in ölümünden 59 yıl sonra Turing’e ‘Kraliyet Özrü’ için işlemler başlatıldı. Bank of England’ın Müdürü Mark Carney’nin yaptığı açıklama, Turing’in resmi olarak eski saygınlığına kavuşturma işlemini resmen tamamlamış oldu.

Bank of England, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Turing, makinelerin düşünüp düşünemeyeceğini merak ederek yapay zeka konusunda büyük temeller attı. Turing bir eşcinseldi ve ölümünden sonra Kraliçe, Turing’den özür diledi. O gün yaptığı gelişmeler bugünkü bilim ve toplum alanlarında bile etkilerini hâlâ gösteriyor.”

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