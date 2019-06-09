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09.06.2019
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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son verilere göre İstanbul’da da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak yarından itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul’da yarın başlayacak gök gürültülü sağanak yağış pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olacak. Sıcaklıklarda 3 derece azalma görülecek. Perşembe günü ise yağmur kesiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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