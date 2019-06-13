Çavuşoğlu: S-400 savunma sistemi Türkiye’ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa’nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmadıklarını belirten Çavuşoğlu, “Fransa’nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa’ya yakışmaz” dedi.

“ABD’nin S-400 mektubun üslubunu kabul etmiyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye, Rusya’dan S-400 savunma sistemini almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. S-400 savunma sistemi Türkiye’ye gelecektir” ifadelerini kullandı.

İdlib’de ateşkesin sağlandığına yönelik iddiayı yorumlayan Çavuşoğlu, “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil” diye konuştu. “İdlib’de biz üzerimize düşeni yapıyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir” dedi.

Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu sabah 10’uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konuylla ilgili görüşüyoruz. Rejim saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.”

“Türkiye’nin içişlerine müdahale etmek kimsenin haddine değildir” diyen Çavuşoğlu, “Can Dündar 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye, basın ve ifade özgürlüğü bakımından eleştirildi. Aynı şeyleri geçtiğimiz günlerde Fransa’da da gördük. Türkiye’de olduğu zaman ifade özgürlüğü, Fransa’da olduğu zaman güvenlik kapsamına giriyor. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusunda standartlara uyulması önemli” diye konuştu.