İstanbul zaferi dünya basınında

İstanbul’da Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanması, dünya basınında da geniş yer buldu ve seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP için ağır bir yenilgi olduğu yorumları yapıldı.

THE GUARDIAN: ERDOĞAN İÇİN DRAMATİK SONUÇLARI OLACAK

İngiliz Guardian gazetesi seçim sonuçlarını, “Erdoğan’ın Partisi İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenildi” başlığıyla duyurdu.

Haberde, yenilenen tartışmalı seçimler için “İktidar partisi yenilgiyi kabul etti. Türkiye’deki kuşatılmış muhalefetin zaferinin, Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki etkisi üzerinde dramatik sonuçları olacak” ifadeleri kullanıldı.

THE NEW YORK TIMES: KARİYERİNİN EN BÜYÜK YENİLGİSİ

Amerikan The New York Times gazetesi de sayımın bitmesinin ardından resmi olmayan sonuçları okuyucularıyla paylaştı. Gazete sonuçları, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kariyerinin en büyük yenilgisiyle karşı karşıya” şeklinde yorumladı. Erdoğan’ın adayının, tekrarlanması için ısrarcı olunan seçimlerde, iki ay sonra ikinci kez yenilgiyi kabul ettiği ifade edildi.

WASHINGTON POST: BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI

ABD’nin bir başka yayın organı The Washington Post gazetesi ise, haberi “Muhalefet adayı, İstanbul’un Yenilenen Belediye Başkanlığı Yarışını kazandı, Erdoğan’ın iktidar partisini başarısızlığa uğrattı” başlığıyla duyurdu.

BBC: KRİTİK ŞEHİR İSTANBUL’U KAYBEDİYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise “Türkiye’nin iktidar partisi, tekrar yapılan belediye başkanlığı seçiminin ardından kritik şehir İstanbul’u kaybediyor” yazdı. BBC, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “büyük bir darbe olduğu” yorumunda bulundu.

BLOOMBERG: SERSEMLETİCİ BİR DARBE

Amerikan haber kuruluşu Bloomberg’in haberinde, “İstanbul rakip adayı seçerken, Erdoğan sersemletici bir darbe aldı” başlığı kullanıldı. Bloomberg, İmamoğlu’nun açık ara farkla kazanmasının, ‘ülkenin demokratik temellerinin ufalanması ve sendeleyen ekonomi konusunda seçmenler tarafından duyulan endişeyi gösterdiğini’ yazdı.

LE MONDE: SİYASİ BİR DARBE

Fransız Le Monde gazetesi haberi ana sayfasından duyurdu.

“Başkan Erdoğan’ın Adayı İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim’inde Yenilgisini Kabul Etti” başlığıyla verilen haberde Ekrem İmamoğlu’nun oyların %54’ten fazlasını alarak seçildiği belirtildi. Gazete seçim sonuçları hakkında “Recep Tayyip Erdoğan için ciddi bir başarısızlık” yorumunu yaptı.

ALMAN BASINI ‘YENİ BİR BAŞLANGIÇ’ DİYEREK DUYURDU

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin uluslararası baskısı, “Kritik belediye başkanlığı yarışını muhalefetin adayı kazandı” ifadesiyle duyurdu.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Die Welt de gelişmeyi internet sitesinden duyurdu. Die Welt, “İmamoğlu, zaferini ‘yeni bir başlangıç’ olarak tanımladı” ifadesini kullandı.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild de İstanbul seçimine geniş yer ayırdı. Bild “Erdoğan’dan sonra bir Türk mümkün” başlığıyla duyurduğu haberinde, “Muhalefetin adayı İmamoğlu net bir farkla kazandı. Erdoğan’ın adayı Yıldırım rakibini kutladı” ifadesi kullanıldı. Ayrıca AK Parti’nin ‘Boğaz’daki’ 25 yıllık egemenliğini de kaybettiği vurgulandı.

YUNAN BASINI MANŞETTEN GÖRDÜ

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini de gelişmeye geniş yer ayırdı. Kathimerini, “Büyük mücadelenin zaferi-Erdoğan, İmamoğlu’nu tebrik etti’ şeklinde yer verdi.