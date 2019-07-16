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16.07.2019
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Erdoğan’ın konuşması üzerine 15 Temmuz programını terk ettiler

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AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenince Kocaeli’de demokrasi nöbetine katılan CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’liler ve İYİ Partililer alanı terk etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Nöbete katılanlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve parti yöneticileri de vardı. Programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan verildi.

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti” deyince CHP ve İyi Partililer alanı terk etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimseye selam vermeden alandan ayrıldı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

İsminin içerisinde Milli Birlik barındıran ve demokrasi uğruna yüzlerce insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz Hain Darbe…

Gepostet von Av. Fatma Kaplan Hürriyet am Montag, 15. Juli 2019

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