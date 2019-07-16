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16.07.2019
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Meteorolojiden hava tahminleri (16 Temmuz 2019)

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi’nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

EGE’DE SAĞANAK

Ege Bölgesi’nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Ege Bölgesi’nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 27 
İstanbul: Parçalı bulutlu 26 
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı 31 
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı32 
Bursa: Parçalı bulutlu 28 
Antalya: Parçalı bulutlu 30 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli 25 
Erzurum: Az bulutlu ve açık 25 
Diyarbakır: Az bulutlu 35 

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