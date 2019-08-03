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03.08.2019
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Bakan Kurum iddiası: Hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız” iddiasında bulundu.

Adapazarı’nda yapımına başlanan Millet Bahçesi’nin şantiye alanında da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek, Başkan Ekrem Yüce’yi ziyaret etti. 

Belediye faaliyetleri hakkında Yüce’den bilgiler alan Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya’nın önemli şehirler arasında yer aldığını söyledi. 

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AKP iktidarları döneminde vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini öne süren Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar 25 milyar liralık yatırımı Sakarya ilimize yaptık. Bakanlığımızın da bu yatırımdaki payı yaklaşık 5.5 milyar lira. Devam eden de 300 milyon liralık yatırımımız var” dedi. 

“RANT GÖZÜYLE BAKMAYACAĞIZ” İDDİASI

Kurum, kentin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak yatırımlara devam edeceklerini söyleyerek, “Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. Aslolan insan yaşamı. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız” değerlendirmesini yaptı. 

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