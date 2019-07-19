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19.07.2019
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56 kentte öğrenciler mutsuz

Eskişehir, öğrencilerin yaşamaktan en memnun olduğu kent seçildi.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin yoğun ilgisini gören, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasının 2019 yılı raporu paylaşıldı.

Prof. Dr. Engin Karadağ ile Prof. Dr. Cemil Yücel’in hazırladığı rapor, 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 35 bin 715 öğrencinin görüşleriyle oluşturuldu. Rapora göre Eskişehir, öğrencilerin yaşamaktan en memnun olduğu kent seçildi. Aydın ve Antalya ise öğrencilerin yaşamaktan memnun olduğu kentler listesinde ilk üçe girdi.

Raporda, memnuniyetsizlik hissi yaratan 56 kentten 45’inde öğrencilerin mutsuzluğunun en yüksek düzeyde olduğu ifade edildi. “Öğrencilerin öğrenim gördükleri şehir ve halkından memnuniyetleri üniversitelerimizin politikalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikli şartlardandır” denilerek 45 ildeki üniversite öğrencilerinin şehirden ve halkından “ciddi anlamda memnuniyetsiz” olduğu ifade edildi. Bu kentler arasında Afyon, Aksaray, Çankırı, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Bitlis, Kilis, Muş, Yozgat, Şırnak, Bingöl ve Hakkari ilk sıralarda yer aldı.

Eskişehir, Aydın, Antalya’nın ardından İzmir, Çanakkale, Bursa, Muğla, Tekirdağ, Edirne ve Ankara da öğrencilerin memnun olduğu kentler arasında sıralandı.

Türkiye’deki tüm kentlerin üniversite öğrencilerini memnun etme ortalaması ise 100 üzerinden 63 oldu. Raporda, üniversite şehri olmak için sorumluluğun yalnızca okul yönetimlerinde olmadığı belirtilerek “Belediye başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuya ilişkin stratejiler belirlemelidir. Şehir, şehrin yaşantısı ve kültürü, üniversitenin başarısında ve üniversitenin üniversite olarak adlandırılmasında vazgeçilmez bir unsurdur” ifadeleri kullanıldı.

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