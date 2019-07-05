6 ayda en az 840 işçi çalışırken can verdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, haziran ayında en az 124 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu yılın ilk altı ayında yaşamını yitiren işçilerin sayısı ise en az 840.

Haziranda can veren 124 emekçinin 90’ı ücretli (işçi ve memur), 34’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu.

17’Sİ KADIN, 6’SI ÇOCUK

Ölenlerin 17’si kadın, 107’si erkek işçiydi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti.

İkisi 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve tekstil işkollarında gerçekleşti.

13 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Bu işçilerin 6’sı Suriyeli, 5’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Özbekistanlıydı.

TARIM İLK SIRADA

Geçen ay ölümler en çok tarım, inşaat, belediye/genel işler ve taşımacılık işkollarında gerçekleşti.

Ölüm nedenlerinde ilk sırayı yine trafik/servis kazaları aldı. Bunu zehirlenme/boğulma, ezilme/göçük, elektrik çarpması, patlama/yanma, kalp krizi ve yüksekten düşme izledi.

En çok iş cinayetinin yaşandığı iller İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Antalya, Ağrı ve Bursa oldu.

Geçen ay yaşamını yitiren işçilerin yalnızca biri (yüzde 0,8) sendikalıydı.

Raporda, bu yılın ilk ayına ilişkin bilanço da yer aldı. Buna göre;

• Yaşamını yitiren 840 işçinin 693’ü ücretli (işçi ve memur), 147’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu.

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• İşçilerin 61’i kadın, 779’u erkekti.

• Bu yılın ilk 6 ayında 11’i 14 yaş ve altında olmak üzere 33 çocuk işçi hayatını kaybetti.

• Çoğu Suriyeli ve Afganistanlı olmak üzere 63 göçmen/mülteci işçi can verdi.

• Ölümlerin 205’i tarım, 165’i inşaat, 107’si taşımacılık, 54’ü belediye/genel işler, 48’i ticaret/büro, 32’si metal, 31’i madencilik, 25’i enerji, 25’i gemi/tersane ve 24’ü tekstil işkollarında gerçekleşti.

• İstanbul’da 88, Antalya’da 39, İzmir’de 38, Bursa’da 34, Kocaeli’nde 33, Ankara’da 28 ve Aydın’da 28 işçi yaşamını yitirdi.

• Bu yılın ilk altı ayında yaşamını yitiren işçilerin 14’ü sendikalı (yüzde 1,66) ve 826’sı sendikasız (yüzde 98,34) işçilerdi.

KATLİAMLAR YAŞANABİLİR

Ülkede her an büyük işçi katliamlarının yaşanabileceğine vurgu yapılan raporda, “Zonguldak madenleri alarm veriyor. İstanbul ve Kocaeli’ndeki fabrika yangınları yaşanabileceklerin habercisi. Artan çocuk, göçmen, kadın ve yaşlı ölümleri güvencesizliğin derinleştiğinin göstergesi” dendi.