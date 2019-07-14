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14.07.2019
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6 bin yangının nedeni meçhul

Son günlerde art arda çıkan orman yangınları geri dönülmez bir enkaz bırakıyor. Son 5 yılda 10 bin 130 orman yangınlarından 667’si kasıtlı çıkartılırken yaklaşık 6 bininin çıkış nedeni ise aydınlatılamadı

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları peş peşe gelmeye devam ediyor. Son 3 yılda 908 hektar yani yaklaşık bin 272 futbol sahası kadar ormanlık alan kül oldu. Son 3 yılda piknik nedeniyle çıkan orman yangılarında ise 460 hektar yani yaklaşık 648 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı.

Son günlerde ardı ardına çıkan orman yangınları üzerine CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Türk Hava Kurumu’nun (THK) işlettiği ve orman yangınlarında en etkili uçaklardan olan Bombardier CL 215 tipi uçakların THK’nin Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamaması sebebiyle bu seneki orman söndürme çalışmalarına katılamadığı iddiasını sordu.

Art arda yaşanan orman yangınlarının ormanlara büyük zarar verdiğini söyleyen CHP’li Şeker, “Muğla ili Dalaman – Fethiye hattında çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını toplumda geniş bir üzüntüye yol açtı. Hemen ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bağla Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yaşanan orman yangınlarına zamanında ve gereği gibi müdahale edilmemesi maddi zararın yanında bölge ekosistemini ve habitatını da olumsuz etkiliyor” dedi.

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Sorumlular tespit edilmeli

Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de 2014-2018 yılları arasında 10 bin 130 orman yangını çıktığını, bu yangınların 667’sinin kasıtlı çıkartılırken 5 bin 862’sinin çıkış nedeninin aydınlatılamadığını belirten CHP’li Şeker, “Günlerdir ciğerimiz yanıyor, gözümüz gibi koruyup kollamamız gereken ülkemizin en kıymetli alanlarında ardı ardına yangınlar çıkıyor. Ama iddialara göre THK’nin elindeki uçaklar bu yangınlara müdahale için kullanılmaya gerek görülmemiş. Bu vahim iddialar doğru ise, bu ihmalin sorumluları tespit edilmeli, Bakanlık tarafından kamuoyuna derhal bir açıklama yapılmalı” diye konuştu.

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