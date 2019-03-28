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28.03.2019
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6 gündür kayıp olan Arda Duman’ın cansız bedeni bulundu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

İstanbul’da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın Belgrad Ormanı’nda cansız bedeni bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart’ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Duman ile ilgili ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Arda Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı’nda arama çalışmaları yürütüldü. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı.

Belgrad Ormanı’nda arama çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatlerinde Duman’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AKUT’TAN AÇIKLAMA

AKUT’tan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın, 22 Mart’ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiği o günden beri kendisinden bir haber alınamadığı bilgisi ve ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Çarşamba akşamı başlayan arama çalışmaları; AKUT, AFAD ve polis ekipleri tarafından ortak yürütüldü. AKUT Eskişehir ekibinden gelen K9 Köpekli Arama ekibi de devreye girerek iz takibi yaptı. Bu takip üzerine belirlenen noktalara arama ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde AKUT sahaya ikinci ekibi de çıkardı. Aramalar ikinci gün AKUT, AFAD, JAK, Emniyet, IHH, MAKUD, YÜDAK, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve İstanbul Oryantiring ekibinin de desteğiyle devam etti.

Alanlara bölünerek devam eden çalışmalar belirli değerlendirmelere göre ekibimizin sınırlandırdığı alanda yoğunlaştı. Gün içerisinde savcılıktan alınan HTS Baz İstasyonu Rapor analizi de bu alanı doğruladı. Cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu gibi kriterler üzerinden belirlenen alan biraz daha daraltıldı. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman’ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında belirlenen bu alanda AKUT ekipleri tarafından bulundu.”


KaynakDHA
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