6 gündür kayıp olan Engin Eroğlu’nun arama çalışmaları için profesyonel yardım talebi

Dersim’de hayvanlarını otlamaya götüren ve günlerdir haber alınmayan Engin Eroğlu’nun arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor, fakat Eroğlu’nun yakınları ve Dersimliler, profesyonel arama çalışmaları olmaması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istiyor. Eroğlu’nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Barosu da bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Baro yönetimi olarak valilik ve il afet müdürlüğü ile görüştükleri belirtilen açıklamada arama çalışmalarına ilişkin “Baro olarak çaba harcayan resmi kurumların, siyasi partilerin, yerel yönetimlerin gönüllü katılımlarının arttırılması, süreklileştirilmesi ve koordinasyonun sonuç alıcı bir çabaya dönüşmesini ailemizle, halkımızla birlikte bizlerde istemekteyiz. Olayın olduğu günden itibaren yaptığımız çabalara arkadaşlarımızla dost kurumlarımızla devam edip bu olayın aile ve kurumlarla birlikte devamlılığında yer almaya devam edeceğiz” denildi.

Daha profesyonel ekiplerle arama çalışmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: