6. yıl dönümünde şarkılarla Gezi Direnişi

Türkiye tarihinin en büyük direnişlerinden biri olan Gezi Direnişi’nin 6. yıl dönümü.
Direniş; 27 Mayıs’ta Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası yapılmasına karşı başladı ve yüz binler Türkiye tarihine kazınan bir direniş örneği gösterdi.
Direniş’in ilham verdiği bir çok yaratıcı slogan, pankart ve şarkı oldu.
İşte Gezi Direnişi’nden doğan şarkılar:
1. Duman- Eyvallah
Gezi’nin 3. gününde Duman grubunun yayımladığı şarkı adeta direnişin şarkısı oldu. “Her şeye eyvallah da biz özgürlük istiyoruz” dedirten şarkı Gezi’nin ruhunu en iyi anlatan şarkıların başında geliyor.
2. Boğaziçi Caz Korosu- Çapulcu musun vay vay
İktidarın Gezi Direnişi’nde sokağa çıkan yurttaşlara “bir avuç çapulcu” demesi üzerine Boğaziçi Caz Korosu’nun sözlerini yeniden yazdığı şarkı göndermeleri ile direnişin rengi oldu.
3. Kardeş Türküler- Tencere Tava Havası
Gezi’nin en güzel enstrümanları olan tencere ve tava bir çok şarkıya da ilham oldu. Kardeş Türküler’in bestelediği Tencere Tava Havası, Erdoğan’ın “Tencere, tava hep aynı hava” sözleri ile açılıyor ve direniş süresince herkesin haykırdığı sloganları bir kez daha söylüyor; “Gel, yavaş gel, yerler yaş”.
4. Boyun Eğmeyenler’in şarkısı
Direnişin içinde yer alan müzisyenler Yiğit Özatalay ve Nimet Çakıcı, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi /İstanbul ve Nâzım Hikmet Akademisi Sinema Bölümü’nün katkılarıyla hazırladığı şarkı ve klipte; Akın Eldes, Burhan Şeşen, Emin İgüs, Genco Erkal, Nejat Yavaşoğulları, Sibel Köse ve Tülay Günal gibi sanatçıların yanı sıra orkestra ve koroda genç müzisyenler; Barış Yazıcı, Cansu Aslan, Muratcan Atam, Noyan Coşkun, Nimet Çakıcı, M. Kemal Emirel, S. Ahmet Türkmenoğlu ve Yiğit Özatalay yer aldı.
5. Çapulcular-Gaz Marşı
İktidarın tüm zorbalığına karşı Gezi, öfkesi ve yaratıcılığıyla yeni direniş kanalları oluşturdu. Müzik ise bunların en başında geliyor.
6. Bandista-Haydi Barikata
Orjinal hali A las barricadas’a dayanan marş, Bandista tarafında Gezi Direnişi sırasında yeniden söylenerek Gezi’nin barikat çağrısı marşı oldu.
7. Hakan Vreskala- Dağılın Lan
Direniş devam ederken çıkan bir şarkılardan bir tane daha. Gezi Direnişçileri ile beraber üretilen şarkı Hakan Vreskala’nın koro şefliği ile söyleniyor.