6. yıl dönümünde şarkılarla Gezi Direnişi

3. Kardeş Türküler- Tencere Tava Havası

Gezi’nin en güzel enstrümanları olan tencere ve tava bir çok şarkıya da ilham oldu. Kardeş Türküler’in bestelediği Tencere Tava Havası, Erdoğan’ın “Tencere, tava hep aynı hava” sözleri ile açılıyor ve direniş süresince herkesin haykırdığı sloganları bir kez daha söylüyor; “Gel, yavaş gel, yerler yaş”.