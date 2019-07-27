64 hastanelik zarar

Kamu – Özel Ortaklığı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri ile başta Rönesans, CCN, YDA, Türkerler, Astaldi olmak üzere AKP’nin “gözde” firmaları zengin edilmeye devam ederken Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çalışması, 2018 yılı bütçesinden şehir hastaneleri kullanım ve değişken hizmet bedeli için harcanan 2,6 milyar TL ile 150 yataklı tam teşekküllü 64 hastanenin yapılabileceğini ortaya koydu.

2017’de Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, 2018’de Kayseri, Manisa, Elazığ, Eskişehir ve 2019’da Ankara ve Bursa’da olmak üzere 10 şehir hastanesi açıldı. Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastaneleri için 2018’de 2.6 milyar TL harcandı.

MALİYET HALKIN CEBİNDEN

Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile yapılan şehir hastanelerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Balıkesir Tabip Odası Başkanı Şahin Cılız, bu tutarın halkın cebinden çıktığını söyledi.

Ödemelerin 25 yıl boyunca ve her yeni açılacak hastane ile birlikte artarak süreceğini belirten Cılız, şunları söyledi: “Kamu-Özel Ortaklığı uygulamalarının piyasa için yeni fırsatlar sağlayan bir yaklaşım olduğunu, amacının da kamu yararı olmadığını biliyoruz. Bu yöntemle kurulan ve işletilen hastaneler, Avrupa Yatırım Bankası verilerine göre klasik devlet ihale yöntemlerine oranla yüzde 24 daha pahalı. Kamu-özel işbirliği yönteminde risk ve maliyet kamu üzerinde. Şehir hastanelerine verilen hazine garantilerinin yarattığı borç büyüklüğü ve uzun vadede kamu maliyesine vereceği zarar IMF tarafından da dile getirildi. Şehir hastanelerini yapan-işleten şirketlere Kalkınma Bakanlığı’nın raporuna göre 18 şehir hastanesi için kira bedeli olarak 25 yılda 30,3 milyar ABD Dolar’ı ödenecek. Yapılması planlanan şehir hastanesi sayısının şimdilik 32 olduğu bilindiğine göre Türkiye’nin yalnızca şehir hastaneleri kullanım bedeli için 2050 yılına kadar sürecek 50 milyar Dolar’ın üzerinde bir borç yüküyle karşı karşıya bırakıldığı öngörülebilir.”