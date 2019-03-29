670 bin göçmen Libya’da mahsur: İnsanlık dışı koşullar dayatılıyor

Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşan göçmenlerle görüşme yapan Kadın Göçmen Komisyonu’nun (WRC) raporu çarpıcı gerçekleri bir kez daha gündeme getirdi.

Libya’dan giden göçmenlerin taciz ve işkenceye uğradığına işaret edilen raporda, “göçmen kampları, gözaltı merkezleri, yasa dışı hapishaneler” gibi yolculukları süresince bulunmak durumunda kaldıkları birçok noktada, göçmenlerin, “şantaj, cezalandırma, eğlence için” tacize ve işkenceye maruz kaldığı aktarıldı.



Kaçırılma, kölelik, fidye isteme…



Göçmenlerin insanlık dışı koşullarda yaşadıkları belirtilen raporda, yasal veya yasa dışı kamplarda tutulan göçmenlerin ailelerinden fidye istendiği, köle olarak kullanıldığı veya satıldığı ileri sürüldü. Bazılarının ise gördüğü işkence sonucunda hayatını kaybettiği vurgulandı.



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WRC, AB’ye ortak çalıştığı Libya’daki kuruluşları daha sıkı denetleme çağrısı yaptı. İtalya hükümetinin, Libya’yı güvenli bir ülke olarak kabul ederek göçmenleri buraya göndermesinin durdurulması istenilen raporda, AB ülkelerinin Libya hükümetine, Akdeniz’de kurtarılan göçmenleri serbest bırakması yönünde baskı uygulaması talep edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin rakamlarına göre Avrupa’ya gitmek için Libya’ya giden ve burada mahsur kalan 670 bin göçmen var.



AKDENİZ’DE kaçırılan PALAU gemiSİ malta’DA



Öte yandan İstanbul’dan Libya’ya giderken Akdeniz açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan gemi Malta’ya götürüldü. Palau Cumhuriyeti bayraklı ‘Elhiblu 1’ adlı tankerin Malta donanmasına ait askeri geminin müdahalesiyle ele geçirildiği ve La Velata Limanı’na getirilerek Malta polisine teslim edildiği bildirildi. Gemideki göçmenlerin 19’unun kadın, 12’sinin ise çocuk olduğu öğrenildi. Malta basınının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, gemideki göçmenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



SALVİNİ: İtalya’yı ancak teleskopla görürler



Olayı “açık denizde göçmenler tarafından yapılan ilk korsanlık eylemi’ olarak niteleyen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise yaptığı açıklamada “Yaşananlar artık bir kurtarma operasyonu değil, bir korsanlık faaliyeti. İtalya’yı ancak teleskopla görürler” demişti.