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29.05.2019
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68 kuşağının ‘motosikletli devrimci’si Tayfur Cinemre son yolculuğuna uğurlandı

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Tayfur Cinemre ve Cihan Alptekin

1968 devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden Tayfur Cinemre yaşamını yitirdi. Cinemre, yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

68 kuşağının ön çıkan isimlerinden Tayfur Cinemre, 70 yaşında hayatını kaybetti. Cinemre, Mahir Çayan ve arkadaşlarının cezaevinden kaçışı, Sansaryan Han’daki işkence fotoğrafı ve motosikletiyle Ulaş Bardakçı, Yusuf Arslan, Cihan Alptekin gibi bir çok devrimciyi taşımasıyla hatırlanıyor. THKO’lu Cihan Alptekin’in yakın arkadaşı olan Cinemre ODTÜ Motor Kulübü’nün de kurucusuydu.

Cinemre’nin cenazesi bugün öğle vakti Bebek Camii’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

TAYFUR CİNEMRE KİMDİR?

Tayfur Cinemre 26 Kasım 1949’da doğdu. 1968 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sona ODTÜ Makine Mühendisliği bölümüne girdi. Aynı yıllarda ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü üyesi oldu. Sinan Cemgil, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan gibi dönemin önde gelen isimleriyle birlikte hareket etti.

Cinemre 31 Mayıs 1971’de Cihan Alptekin’le birlikte Tekirdağ’da yakalandı. Sansaryan Han’da kırk üç gün süren işkenceli sorgulardan sonra Tayfur Cinemre ve Cihan Alptekin önce Selimiye Kışlası’na sonra da Maltepe Askeri Cezaevi’ne sevk edildiler.

9 Ekim 1971 tarihinde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkında idam kararı verilmişti. Karar avukatlar tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay aşamasındaydı. Her an Yargıtay’ca karar onaylanabilir ve Meclis’te oylanarak idam gerçekleşebilirdi. İdamın önlenmesi amacıyla Tayfur Cinemre, Oktay Kaynak ve Cihan Alptekin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim İstanbul, Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçmalarını sağlayacak bir tünel kazdı. 1 Kasım 1971 günü, THKP-C davasında askeri savcının, Mahir Çayan ve 12 arkadaşı için idam cezası istemesinin ardından ortak savunma hazırlanabilmesi için Çayan’ın Maltepe Cezaevi’ne nakline karar verildi. Çayan, Kartal Maltepe Askeri Ceza ve Tutukevi’ne getirildi. Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Necmi Demir ile aynı koğuşa konuldu.

29 Kasım 1971 akşamı üçü THKP-C’li (Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz) ikisi THKO’lu (Cihan Alptekin ve Ömer Ayna) beş kişi; tutuklu bulundukları Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçtılar. Cezaevinden kaçan bu beş isim Türkiye solunun iki büyük örgütünün liderlerindendiler ve bu eylem bu iki örgütün ilk ortak eylemiydi. Tayfur Cinemre 1974 affı ile Temmuz 1974‘te cezaevinden çıktı. ODTÜ’ye geri döndü ve 1978 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Daha sonra İstanbul Çırağan Sarayı’nda göreve başladı. 2008 yılında bu işletmenin Teknik Bölüm Direktörü olarak atandı. 18 Nisan 2019 tarihinde, kullandığı kalp pilinden kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. 26 Mayıs’ta da hayatını kaybetti.

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