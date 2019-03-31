7 il kayyumdan geri alındı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kayyum atanan illerde resmi olmayan sonuçlarına göre Van, Mardin, Hakkâri, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Dersim’de kayyum belediyeleri geri alındı.

Bölgedeki 3 büyükşehir belediyesinde; Mardin’de eski belediye başkanı HDP’nin adayı Ahmet Türk, Van’da HDP’nin adayı Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır’da ise Adnan Selçuk Mızraklı yarışta ipi göğüsledi. Diyarbakır’da kayyum atanan 15 ilçenin tamamında HDP adayları seçimi kazanırken Şırnak’ta İdil, Cizre ve Silopi’de de HDP’li adaylar yarışı önde bitirdi. Kayyum atanan diğer iller Bitlis ve Ağrı’da ise AKP’nin adayı seçimi kazandı. Iğdır’da ise MHP ve AKP’nin adayı arasında sandıkların %94’ünün açıldığında yarım puanlık fark vardı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter’dan yaptığı açıklamada AKP-MHP ittifakını geriletmek için ortaya çıkan fırsatlara değinerek, “Bu değişimleri değerlendirmek adına soğukkanlı olmakta yarar var” dedi. Temelli’nin açıklaması şöyle: “Siyaset çoğulcu bir anlayışla yapılmak zorundadır. Türkiye halklarının bir arada yaşama iradesini bugüne kadar savuna geldik. Stratejimizin en önemli ayağı olan, batıda AKP-MHP iktidarını geriletme hamlemiz birlikte yaşama politikamızın sonucudur. Bu sonucun Türkiye siyasetinde önemli değişimlere yola açacağı açık. Fakat bu değişimleri değerlendirmek adına soğukkanlı olmakta yarar var. Maruz kaldığımız nefret dilini siyasetten ayıklamak lazım. Çünkü bu Türkiye toplumuna yapılabilecek en büyük kötülüktür.”

İşte kayyum atanan il ve ilçelerdeki seçim sonuçları:

HAKKÂRİ

Hakkâri Belediyesi’nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkan Adayı Cihan Karaman, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Cüneyt Epcim’e büyük bir fark atarak yarışı kazanırken, Yüksekova’da da seçimi kazanan HDP adayı oldu.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi’nde HDP’nin Eşbaşkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan seçimi kazandı. HDP adayları, kayyum atanan Edremit, İpekyolu, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Çatak ve Başkale ilçelerinde yarışı kazandı.

MARDİN

2014 yerel seçimleri sonrasında kayyum atamasıyla görevden alınan ve 31 Mart seçimlerinde yeniden HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ahmet Türk seçimi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayları, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin ve Savur’da; AKP adayları ise Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Dargeçit ve Midyat’ta seçimi kazandı.

BATMAN

Batman Belediyesi’nde ise HDP’nin eşbaşkan adayı Mehmet Demir seçimi büyük bir farkla kazanırken, Kozluk’ta da HDP yarışı önde bitirdi.

DİYARBAKIR

17 ilçesinin 15’ine kayyum atanan Diyarbakır’da 15 ilçenin tamamında HDP’nin adayları yarışı önde bitirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde ise HDP Eşbaşkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı seçimi kazandı.

SİİRT

Kayyum atanan Siirt Belediyesi’nde HDP Eşbaşkan Adayı Berivan Helen Işık seçimi kazandı. HDP ayrıca Baykan ve Kurtalan’da yarışı kazanırken, AKP adayları diğer ilçelerde başkan seçildi.

ŞIRNAK

Şırnak Belediye Başkanlığı’nı AKP’nin adayı Mehmet Yarka kazandı. Kayyum atanan ilçelerden İdil, Cizre ve Silopi’de ise HDP adayları kazandı. Diğer ilçeler Güçlükonak, Uludere ve Beytüşebbap’ta da AKP’li adaylar yarışı önde bitirdi.

MUŞ

Muş Belediyesi seçiminde ise AKP adayı Feyat Asya yüzde 33,21 ile ilk sırada. HDP adayları Sırrı Sakık ve Sibel Genç yüzde 1,36 farkla ikinci sırada yer aldı. Kayyum atanan Malazgirt ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı sandıktan birinci çıktı. Kayyum atanan diğer ilçede Bulanık’ta da HDP kazandı. Hasköy ve Korkut’ta ise AKP adayı kazandı.

KARS

Çekişmeli giden bir diğer il olan Kars’ta ise il belediye başkanlığı yarışı kıyasıya sürdü. Kars Belediyesi seçimini yüzde 29,53 oy oranı ile HDP adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca kazandı. Seçim sonucuyla ilgili açıklama yapan Ayhan Bilgen, “Özellikle bize iftira atanları utandırmamız gerekiyor. Asla sevincimizi ifade ederken hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kimseyi kırmayacağız. Bu bir yarıştı, biz kazandık, Kars kazandı” dedi. HDP Kars Belediye Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca yüzde 29,53 oy oranı ile seçimi kazandı. Cumhur İttifakı’nın MHP’li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin, yüzde 26,79 ile ikinci oldu. Susuz’da ise CHP’nin adayı Oğuz Yantemur belediye başkanı seçildi.

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