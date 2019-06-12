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7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası 17 Haziran’da başlayacak

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’de 7. LGBTİ+ Onur Haftası, 17-23 Haziran tarihlerinde hafta boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İlk olarak 2013 yılında “Biz burada homofobiye çiğdem deriz!” sloganıyla gerçekleşen İzmir Onur Yürüyüşü, bu yıl “Yürümek yetmez, şehrin tamamını istiyoruz!” sloganıyla tüm hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

İzmir’de Onur Yürüyüşü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarlanması kararı üzerine, bu yıl 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 18.00’de Eski Leman Kültür’ün önünde buluşarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapılacak.

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