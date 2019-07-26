70 milyonu kazanan ortaya çıkmadı ama Milli Piyango’yu arayan arayana

70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi hâlâ ortaya çıkmadı. CHP’li Mahmut Tanal, insanların Milli Piyango İdaresi’ne ulaşarak kendilerini ‘kazanan talihli’ gibi tanıtanlar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması, Milli Piyango çekilişlerinin güvenirliliğine ilişkin verdiği soru önergesinin hemen ardından kurumdan yapılan “Yurtdışında yaşayan bir gurbetçinin ikramiyenin kendisine çıktığını söylediği” yönündeki açıklamayla dikkatleri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, süreç uzadıkça en büyük zararı Milli Piyango İdaresi’nin gördüğünü söyledi.

BİLET SATIŞLARI DÜŞÜYOR, DEDEKTİF TUTSUNLAR

Yazılı bir açıklama yapan Tanal, çekilişin üzerinden 7 ay geçtiğini ancak büyük ikramiyenin isabet etiği tam bilet sahibinin bir türlü ortaya çıkmadığını kaydederek, “Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyması gereken kurum, Milli Piyango İdaresi’dir. Gerekirse özel dedektif tutup bilet sahibini aramaları lazım. Çünkü gün geçtikçe söylentiler başını alıp gidiyor ve Milli Piyango çekilişlerine olan güven azalıyor. Söylentiler, iddialar, bilet satışlarını da düşürüyor” dedi.

‘BİLET YANIMDA, PARAYI HAZIRLAYIN, HAPİSTEN ÇIKINCA ALACAĞIM’

Tanal ayrıca, yılan hikayesine dönen 70 milyon liralık büyük ikramiye için Milli Piyango’ya gelen ilginç telefon aramalarını, gönderilen mektupların içeriğini de paylaştı.

Her gün çok sayıda kişinin Milli Piyango İdaresi’ni “Talihli benim” diyerek aradığını, mektup gönderdiğini anlatan Tanal, kuruma gelen ilginç telefon aramalarını paylaşarak, “Örneğin idareyi arayan bir şahıs, ‘Suriyeliyim. Satın aldığım bilete ikramiye çıktı. Türk vatandaşlığına başvurdum. Türk vatandaşlığına kabul edilince gelip 70 milyon TL’yi alacağım’ diyor.

Cezaevinden mektup gönderen biri var. Mektubun sahibi mahkum, ‘Büyük ikramiyeyi ben kazandım. Bilet yanımda. Paramı hazırlayın. Cezamı tamamlayıp hapisten çıkınca gelip paramı alacağım’ ifadelerini kullanıyor.

Başka bir şahıs da Milli Piyango İdaresi’yle ‘70 milyon lirayı kazanan talihlinin avukatıyım. Müvekkilim cezaevinde. 15 yıllık mahkumiyeti var. İkramiyeyi almak için başvuracağız’ şeklinde temasa geçmiş” bilgisini verdi.