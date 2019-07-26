22.5 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 70 milyonu kazanan ortaya çıkmadı ama Milli Piyango'yu arayan arayana

70 milyonu kazanan ortaya çıkmadı ama Milli Piyango’yu arayan arayana

birgun.net birgun.net

70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi hâlâ ortaya çıkmadı. CHP’li Mahmut Tanal, insanların Milli Piyango İdaresi’ne ulaşarak kendilerini ‘kazanan talihli’ gibi tanıtanlar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması, Milli Piyango çekilişlerinin güvenirliliğine ilişkin verdiği soru önergesinin hemen ardından kurumdan yapılan “Yurtdışında yaşayan bir gurbetçinin ikramiyenin kendisine çıktığını söylediği” yönündeki açıklamayla dikkatleri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, süreç uzadıkça en büyük zararı Milli Piyango İdaresi’nin gördüğünü söyledi. 

BİLET SATIŞLARI DÜŞÜYOR, DEDEKTİF TUTSUNLAR 

Yazılı bir açıklama yapan Tanal, çekilişin üzerinden 7 ay geçtiğini ancak büyük ikramiyenin isabet etiği tam bilet sahibinin bir türlü ortaya çıkmadığını kaydederek, “Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyması gereken kurum, Milli Piyango İdaresi’dir. Gerekirse özel dedektif tutup bilet sahibini aramaları lazım. Çünkü gün geçtikçe söylentiler başını alıp gidiyor ve Milli Piyango çekilişlerine olan güven azalıyor. Söylentiler, iddialar, bilet satışlarını da düşürüyor” dedi. 

‘BİLET YANIMDA, PARAYI HAZIRLAYIN, HAPİSTEN ÇIKINCA ALACAĞIM’

Tanal ayrıca, yılan hikayesine dönen 70 milyon liralık büyük ikramiye için Milli Piyango’ya gelen ilginç telefon aramalarını, gönderilen mektupların içeriğini de paylaştı.

Her gün çok sayıda kişinin Milli Piyango İdaresi’ni “Talihli benim” diyerek aradığını, mektup gönderdiğini anlatan Tanal, kuruma gelen ilginç telefon aramalarını paylaşarak, “Örneğin idareyi arayan bir şahıs, ‘Suriyeliyim. Satın aldığım bilete ikramiye çıktı. Türk vatandaşlığına başvurdum. Türk vatandaşlığına kabul edilince gelip 70 milyon TL’yi alacağım’ diyor.

Cezaevinden mektup gönderen biri var. Mektubun sahibi mahkum, ‘Büyük ikramiyeyi ben kazandım. Bilet yanımda. Paramı hazırlayın. Cezamı tamamlayıp hapisten çıkınca gelip paramı alacağım’ ifadelerini kullanıyor.

Başka bir şahıs da Milli Piyango İdaresi’yle ‘70 milyon lirayı kazanan talihlinin avukatıyım. Müvekkilim cezaevinde. 15 yıllık mahkumiyeti var. İkramiyeyi almak için başvuracağız’ şeklinde temasa geçmiş” bilgisini verdi.

İlginizi çekebilir:  70 milyon TL'lik büyük ikramiye adliyelik oldu: 'Piyango biletim çalındı' başvurusu

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,615AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İnsanlığa karşı kapitalizm

L. DOĞAN TILIÇ -
Yazının başlığı etrafında bir şeyler söylemeye başladığınızda, “Ama sosyalizm de dünyaya çok...
Devamını Oku

Trump: Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan...
Devamını Oku

Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

birgun.net -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi,...
Devamını Oku

Gasp Büro Amirliği’ndeki tüm polislerin görev yeri değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin...
Devamını Oku

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi