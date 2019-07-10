73 yaşındaki atık kağıt işçisi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Tekirdağ’da el arabası ile kağıt toplayan 73 yaşındaki Mustafa Çelik, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Çelik, el arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle el arabası ile birlikte metrelerce savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik’in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.