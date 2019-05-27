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27.05.2019
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‘80 milyonla SEÇSİS, MERNİS gibi büyük projelerin bazıları yapılır’

AKP, İBB internet sitesi için 80 milyon TL harcadığını dolaylı da olsa kabul etti. Eski Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Sarıfakıoğlu, bu meblağ ile bir site değil, büyük ulusal projelerin birkaçının birlikte yapılabileceğini söylüyor

Anıl Karaca Anıl Karaca

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB’nin internet sitesi için 80 milyon lira harcandığını ‘dolaylı olarak’ kabul etti.

Konuyu danıştığımız bilgisayar mühendisleri, bu miktara büyük kamu projelerinden olan SEÇSİS, MERNİS gibi sistemlerin bazılarının geliştirme ve tasarım işlerinin yapılabileceğini vurguladı ve harcamayı eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Göksu, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun “İBB websitesi için 80 milyon lira harcandı” açıklamasını ‘yalanladı.’ Göksu, paylaşımında, 80 milyon liranın 3 yıl boyunca personele ödenen maaşı, 460 iş kaleminin yapımı, lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları kapsadığını belirtti. Böylece, İBB tarafından 80 milyon liralık bilişim harcamasını kabul etmiş oldu.

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İBB’nin bilişim alanında bu miktarda bir harcama yapmasını eski TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu’na sorduk.

Sarıfakıoğlu, öncelikle, İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün olan 17 Nisan tarihinde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. tarafından İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne kesilen faturayı değerlendirdi.

Meblağ çok yüksek

Faturaya yansıyan kalemlere ödenen meblağın çok yüksek olduğunu vurgulayan Sarıfakıoğlu, alınan hizmetle ortaya çıkan işin değerlendirilmesinin ve araştırılmasının önemine işaret etti.

AKP’li Göksu’nun paylaşımını sorduğumuz Sarıfakıoğlu, 80 milyonluk bilişim harcamasını eleştirdi ve bu meblağın daha azıyla büyük kapsamlı kamu bilişim projelerinin yapılabileceğini aktardı. Sarıfakıoğlu; MERNİS, UYAP, SEÇSİS gibi tüm vatandaşları ilgilendiren büyük projelerin bazılarının geliştirme ve tasarım ile ilgili hizmetleri bu bütçe ile yapılabileceğini söyledi:

“Türkiye’nin en büyük projelerinden MERNİS (Merkezî Nüfus İdare Sistemi) projesi, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) projesi, Adres Kayıt Sistemi Projesi, SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) projesi… Donanım, lisans vb. maliyelerini çıkarırsanız, ki belediyenin projesinde de donanım maliyeti yok, bu projelerin bazılarını benzer maliyetlere yapabilirsiniz. Bunlar hepimizin kullandığı, etki alanı çok geniş, çok daha önemli büyük projeler.

MERNİS BİLE 20 MİLYONDU

Bugün UYAP projesini hem avukatlar hem vatandaşlar hem tüm yargı personeli kullanıyor. SEÇSİS’in alt yapısı UYAP’ın alt yapısını kullanıyor. UYAP’ın altyapı, lisans ve donanım hariç, yazılım geliştirme hizmeti iş kalemlerinin bile bu kadar maliyetinin olmadığını tahmin ediyorum. MERNİS projesi yine bildiğimiz kadarıyla donanım hariç aşağı yukarı 20 milyon liraya yapılmıştı.”

Sarıfakıoğlu, akıllı belediyecilik, akıllı ulaşım vb. ileri düzeyde bilişim teknolojilerinin vatandaşları ve kenti doğrudan ilgilendiren teknolojiler olduğunu ifade ederek, bu bilişim teknolojileri yerine tanıtım ve reklam faaliyetlerine bu kadar bütçenin ayrılmasının ve ödemelerin yapılmasının doğru olmadığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

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