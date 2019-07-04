800 bin Suriyeli işçiden sadece 80 bini kayıtlı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplantısında Suriyeli sığınmacıların istihdam durumunu masaya yatırdı. Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Suriyeli sığınmacıların istihdam durumuna ilişkin bilgileri milletvekilleri ile paylaştı. Çalışma çağındaki Suriyeli sığınmacı sayısının 2 milyon 150 bin olduğunu ifade eden Akyıl, “Bizim tespitlerimize göre bu sayı 950 bin civarında ancak çalışma izni alan Suriyeli sayısı ise 82 bin” dedi.

İŞVEREN ÇALIŞMA İZNİ ALMIYOR

50 bin Suriyelinin bir işverenin yanında çalıştığını, 30 binin üzerindeki Suriyelinin ise kendi iş yerini kurduğunu anlatan Akyıl, “Kayıt dışı istihdamdaki eksiklik, bilgisizlikten kaynaklanıyor. İşverenler sigorta primlerini yatırıyor ama çalışma izni almıyor” dedi.

Toplantıda AKP’li ve CHP’li milletvekilleri, kayıt dışı istihdamda iktidarın ihmalleri konusunda fikir birliğine vardı. Akyıl’ın verdiği bilgileri CHP’li milletvekili Mahmut Tanal eleştirdi. Tanal, kayıt dışı istihdamın önlenmesi gerektiğini ifade etti. Komisyon Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu da “Özeleştiri vermeliyiz” diyerek Hükümet’i eleştirdi. Kayıt altında çalışan Suriyeli sayısının çok düşük olduğuna dikkati çeken AKP’li Uslu, “Yedi yıldır çalışan Suriyeli sayısı 80 bin gözüküyor rakamlarımızda. Ticaret odalarında, sahada aldığımız intibah en az 800 bin Suriyelinin çalıştığı şeklinde. 800 bin Suriyelinin çalıştığı bir ortamda rakamlarımızın 80 binde kalması bence büyük bir sorundur” dedi.

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ENTELEKTÜELLER GİTTİ

Akademik birikimi olan sığınmacıların Türkiye içerisinde tutulamadığını ve bunun da süreç yönetiminde yaşanan gecikmeden kaynaklandığını ifade eden Uslu, “Parası olan Suriyeliler vardı. Entelektüel birikimi olanlar, akademik birikimi olanlar, meslek sahibi olanlar vardı ama yetenek analizini, meslek analizini ilk günden itibaren yapmadığımız için, geç kaldığımız için bu olmadı. Netice itibarıyla onlar da başka ülkelere gitti” diye konuştu.