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16.07.2019
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88 bin kapasiteli 137 yeni cezaevi yolda

AKP ülkeyi cezaevine çevirdi. Adalet Bakanlığı haziran ayı itibariyle 137 yeni cezaevinden 114 tanesinin inşaatına devam edildiğini açıkladı. OECD verilerine göre Türkiye ABD’nin ardından hapsetme oranlarında ikinci sırada

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Baskıların arttığı, keyfi tutuklamaların devam ettiği ülkede AKP hükümeti yandaş inşaat şirketlerini zengin edecek yeni cezaevleri açmakla övünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvururarak cezaevlerine ilişkin bilgi talep etti. Adalet Bakanlığı tarafından aylar sonra gelen yanıtta, “Haziran 2019 tarihi itibari ile Türkiye’de inşaatı devam eden 114 adet Ceza İnfaz Kurumu bulunmaktadır” denildi. İhale aşamasındaki cezaevi sayısını ise 23 olarak açıklandı. OECD verilerinde ise Türkiye, ABD’nin ardından hapsetme oranlarında ikinci sırada yer aldı.

353 CEZA İNFAZ KURUMU VAR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, Türkiye’de Temmuz 2019 tarihi itibariyle 353 ceza infaz kurumu olduğu aktarılırken, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 218 bin 950 olduğu belirtildi. 353 cezaevinin 75’i açık, 7’si kadın açık, 9’u kadın kapalı, 7’si çocuk kapalı ve 4’ü çocuk eğitimevi.

Gelen cevapta, 2018 ve 2019 yıllarında tamamlanan ceza infaz kurumu sayısı 27 olarak ifade edildi. Yeni açılan ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesinin ise 16 bin 566 olduğu söylendi.

İHALEDEKİ CEZAEVLERİNDEN BİRİ KADIN CEZAEVİ

İnşaatı devam eden 114 ceza infaz kurumu arasında 2 kadın, 1 kadın açık; 2 de çocuk cezaevi bulunuyor. 114 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi ise 73 bin 448 olarak açıklandı. İhale aşamasındaki 23 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi 14 bin 919 olarak belirtilirken; bunlardan yalnızca biri kadın cezaevi.

Öte yandan, inşaat ve ihale aşamasındaki ceza infaz kurumlarının maliyetine ilişkin sorular yanıtsız bırakıldı.

2017 yılı Bakanlık Faaliyeti Raporu’nda, fiziki koşullarından ötürü 31 ilçe ceza infaz kurumunun kapatılması gerektiği aktarıldı. Bu cezaevlerinden yalnızca 10 tanesinin kapatılabildiğine yönelik soruya verilen yanıtta ise 24 Haziran tarihli Bakan Oluru ile 45 cezaevinin kapatılma işleminin gerçekleştiği bildirildi.

TÜRKİYE HAPSETME ORANLARINDA OECD İKİNCİSİ

Bakanlık’tan gelen cevabı değerlendiren Adıgüzel, “Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı her geçen gün artıyor. OECD’nin Mayıs 2019 tarihli verilerine göre, OECD ülkeleri arasında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından hapsetme oranlarında ikinci sırada yer alıyor” dedi.

330 milyon nüfuslu Amerika’da 100 bin kişiye 655 tutuklu düştüğünü aktaran Adıgüzel, “Bu sayı 82 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye’de 318. Ne acı ki eğitimde, sağlıkta, teknolojide ve daha birçok konuda OECD listelerinin son sıralarında yer alan Türkiye, hapsetme oranlarında ABD ve İsrail’le ilk 3 sırayı paylaşıyor” diye konuştu.

Türkiye’de tutuklamaların yargısız infaza dönüştüğünü vurgulayan Adıgüzel, Adalet Bakanlığı’nın bu durumu düzeltmek için adım atmak yerine, yeni cezaevleri müjdelediğini söyledi. Cezaevi yapmaktan utanç duyulacağını vurgulayan Adıgüzel “Sayıları her yıl artan cezaevleri, Türkiye’de adalet sisteminin bir parçası olmaktan çıkıp, yandaş müteahhidi zengin etme aracına dönüştü. Çözüm, yerle bir edilen yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesinde yatıyor. İşsiz sayımız son açıklanan resmi verilere göre 4 milyon 544 bin kişi iken AKP üretimi ve istihdamı artıracak fabrikalar kurmak yerine cezaevi inşa ediyor” dedi.

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