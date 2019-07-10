25 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa EKONOMİ 89 yıllık kestane üreticisi Kafkas, konkordato istedi

89 yıllık kestane üreticisi Kafkas, konkordato istedi

birgun.net birgun.net

Bursa’da 1930 yılında kurulan kestane şekerinin marka ismi Kafkas, kordato talebinde bulundu. Kafkas’a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verildi.

Kestane şekerinde Türkiye’nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu. Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’nda 27 Haziran’da yayımlanan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konu ile ilgili kararında şu ifadelere yer verildi:

“Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir.”

Kafkas’ın kurucusu Ali Şakir Tatveren, 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketi’ni kurarak ilk dükkanını Bursa’da Atatürk Caddesi’nde açtı. Tatveren’in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim olan Kafkas, karyoka adıyla çıkan üzeri çikolata kaplı kestane şekerlemesi ile de tanındı. 1970’lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980’li yıllarda kestane şekerinin türevlerini yapmaya ve Bursa dışına bayilik vererek markalaşma yolunda ilerlemeye başladı. 1995 yılında Kafkas’ın şirket yapısı AŞ’ye dönüştü. 100’ün üzerinde farklı ürün çeşidine sahip Kafkas, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kafkas, yılda 700 ton kestane işleme kapasitesine sahip.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,243AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cumhur İttifakı’nda Aliağa krizi

BİRGÜN İZMİR -
31 Martta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa’da MHP listelerinden giren...
Devamını Oku

TMMOB eski yöneticisi Murat Gökdemir yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ -
Eski TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Murat Gökdemir (69) yaşamını yitirdi.
Devamını Oku

89 yıllık kestane üreticisi Kafkas, konkordato istedi

birgun.net -
Bursa'da 1930 yılında kurulan kestane şekerinin marka ismi Kafkas, kordato talebinde bulundu....
Devamını Oku

Spotify, düğünlerde en çok çalınan şarkıları açıkladı

birgun.net -
Spotify, Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları...
Devamını Oku

İsrail’den Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

birgun.net -
İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleriyle...
Devamını Oku

Rapinoe’nin Trump’a karşı tavrı devam ediyor: Herkesi dışlıyorsun, saygısızsın

birgun.net -
Kadınlar Dünya Kupası’nda zafere ulaşan ABD Milli Takımı kaptanı Megan Rapinoe ile...
Devamını Oku

IKBY’de 10 ay sonra hükümet kuruldu: Mesrur Barzani başbakan seçildi

birgun.net -
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde 10 ay sonra hükümet kuruldu. Mesrur...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

Havva Gümüşkaya -
Şule Çet davası 16 Ekim’e ertelendi
Devamını Oku

ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor: 15 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

birgun.net -
ABD-Meksika sınırında bekleyen göçmenlere dönük polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez...
Devamını Oku

Öğrencisine düşük not verdiği için ceza alan profesör hakkında yeni ayrıntılar

birgun.net -
Yağmur Öztürkİstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Prof. Dr....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi