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12.07.2019
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9 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince, “FETÖ ile irtibat” gerekçesiyle 9 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

HSK 2. Dairesinin bugünkü olağanüstü toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

İncelemenin ardından ilk derece mahkemelerinde görevli 9 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. 

Kanunun 77. maddesi, “Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir.” hükmünü içeriyor.

Darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500’den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

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