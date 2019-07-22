90’lar Rüzgarı

Pop müziğin sevilen isimlerinden Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Erdal Çelik, Jale, Uhde Seçil ve Ah Canım Ahmet geçtiğimiz akşam “Şimdi 90’lar” konseri için bir araya geldiler.

Hep bir ağızdan 90’lar

Hakan Eren’in organizasyonuyla Moda Kayıkhane’de düzenlenen konsere İstanbullular yoğun ilgi gösterdiler. Salonu tıklım tıklım dolduran müzikseverler, 90’lara damga vuran şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Arkadaşlarını izlemeye gelen Rüya Ersavcı, gecenin sonunda sahneye çıkarak gruba “Değer mi?” ve “Hadi Bakalım” isimli şarkılarda eşlik etti.