92 oy aldığı için İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etti

Mehmet Ali Aydoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Bağımsız aday olarak seçimlere giren Aydoğmuş, 31 Mart’ta 256 oy aldı, YSK kararı ile yenilenen İstanbul seçimlerinde ise oyu 92’ye düştü.

Mehmet Ali Aydoğmuş şimdi 164 oyun peşinde.

İl Seçim Kurulu Başkanlığına itirazda bulundu. T24’e konuşan Aydoğmuş “1 oy kaydırılmış olsa bile bana oy verenlerin hakkını aramam gerekiyor” dedi. Amacının bağımsız adayların hak ve hukuku korumak olduğunu söyledi.