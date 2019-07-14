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14.07.2019
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921 aile kentsel dönüşüm mağduru

birgun.net birgun.net

Bingöl’de ‘kentsel dönüşüm’ kapsamına alınan Kültür Mahallesi’nde evleri yıkılan 921 aile, ‘1 yılda anahtar teslimi’ sözü verilmesine rağmen 3 yıldır verilen hiçbir sözün tutulmadığını söyledi.

AKP’li Bingöl Belediyesi, kent merkezinde yer alan Kültür Mahallesi’ni ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında 2011’de ‘Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Alanı’ olarak ilan etti. Kültür Mahallesi’nde 151 dönümlük alan, ‘riskli alan’ olarak ilan edildi. ‘Afet riski’ altında olduğu gerekçesiyle mahalle kentsel dönüşüme açıldı. Ancak 2017’de mahallenin boşaltılmış olması ve 921 aileye ait 295 binanın yıkılmasına rağmen proje, şantiye alanına dönüşen bir mahallenin ötesine geçemedi.

Proje dolayısıyla 3 yıl önce evini boşaltmak zorunda kaldığını aktaran Sultan Yürekli, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle evlerini boşaltmayı kabul ettiklerini, ancak belediye tarafından kandırıldıklarını ifade etti.

Evlerinin yıkılması karşılığında yaptıkları sözleşmede 1 yıl içinde evlerinin kendilerine teslim edileceğini, bu süre zarfında kira yardımlarının süreceği sözü verildiğini söyleyen Yürekli, verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti. Yürekli, “Kaldığımız yerlerin kiralarını ödeyeceklerini söylediler, ancak ilk 7 ay kiralarımızı ödemediler. Şimdi ise 4 aydır kiralarımız ödenmiyor. Eşim hasta ve çalışmıyor. Bu yüzden kiramızı ödeyemediğimiz için çadır kurmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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