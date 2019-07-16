924 şirket 44 bin çalışan TMSF devler arasında

İsmail Arı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 15 Temmuz Darbe Girişimi ardından çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 39 ilde bulunan 924 şirketin yönetimine kayyum olarak atandı.

TMSF’nin yönettiği şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 57 milyar 800 milyon TL, özkaynak toplamı da 21 milyar 300 milyon TL’ye ulaştı. TMSF yönetimindeki işletmelerde 44 bin 317 kişinin istihdam edildiği de bildirildi.

TMSF’nin 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre, TMSF 57.8 milyar TL aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük ekonomik varlığı konumuna geldi. İkinci sırada 35 milyar TL aktif büyüklükle Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) bulunurken üçüncü sırada da 31 milyar TL ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yer aldı. Ayrıca TMSF kendisine bağlı ve kayyumu olduğu şirketlerdeki toplam çalışan sayısıyla da en fazla çalışanı olan kurum oldu.

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151 BASIN KURULUŞU KAPATILDI

Raporda, medya ve basın kuruluşlarına ilişkin faaliyetlere de yer verildi. KHK’lar kapsamında kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşları sayısının Mart 2019 tarihi itibarıyla kapatılma kararları kaldırılan 26 adedi hariç toplam 151 adet olduğu belirtildi. Raporda kapatılan medya ve basın kuruluşlarının dağılımı; 34 televizyon, 38 radyo, 73 gazete, dergi ve matbaa ve 6 adet de haber ajansı olarak açıklandı.

37 MİLYON TL’LİK SATIŞ YAPILDI

KHK’larla kapatılan kuruluşlardan bu süreçte 106 adet basın yayın kuruluşunun lisansları ile varlıkları, 676 adet radyo ve TV vericisinin satışı gerçekleşti. Mart 2019 tarihi itibarıyla satışı yapılan varlıkların toplam ihale bedelleri 37 milyon TL iken tahsil edilen tutar 34 milyon TL oldu.