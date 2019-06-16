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16.06.2019
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İzmirli gençlerden ‘her şey çok güzel olacak’ mesajı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gündoğdu Şenliği dün akşam Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşti. Dj Kaan Karabıyoğlu ve Çirkef Grubu’nun yer aldığı konserde İzmirli gençler doyasıya eğlendi.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde Gündoğdu Meydanı’nda buluşmada İzmir’den İstanbul’a ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajı gönderdi.

Etkinliğe giriş ise kitap bağışıyla yapıldı. Toplanan kitapların Ekrem İmamoğlu Başkanlığında kurulacak kütüphaneye bağışlanması planlandı.

Etkinlikte konuşan CHP izmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten çok mutluluk duyduğunu, bu tarz etkinlikler arttıkça insanların daha çok bilinçleneceğini söyledi. Ayrıca böyle etkinliklerde birlikte olan gençlerin siyasete olan ilgilerinin arttığını ve partide görev yapmak istediklerini belirtti. Yapılması planlanan İstanbul seçimlerine de değinen Uyan, “ İzmir’in dağlarında açılan çiçekler Ankara’nın bağlarında, İstanbul’un yedi tepelerinde açtı. Ancak bunu hazmedemeyenler seçimi hukuksuz bir şekilde yenilediler. Şunu bilmelidirler ki bir çiçeği koparabilirsiniz ama baharın gelişini asla engelleyemezsiniz.24 Haziran’da her türlü baskıya rağmen taşa topa tüfeğe rağmen biz kazanacağız, inanın kardeşlerim her şey çok güzel olacak” dedi.

Büyük bir coşkuyla başlayan konser var olan hava şartlarına rağmen devam etti. Yaptıkları coverlar ile kendi hayran kitlesini yaratan Çirkef grubu seyirciler tarafından büyük bir beğeni topladı.

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