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27.07.2019
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Fabrikada gıda zehirlenmesi: 54 işçi hastaneye kaldırıldı

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Fotoğraf: AA

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi fabrikada yedikleri öğle yemeği nedeniyle gıda zehirlenmesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi bulantı ve kusma şikayeti ile Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin fabrikada dün öğlen yedikleri yemeğin ardından şikayetlerin başladığı belirtildi. 

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İlgili diğer kurumlarla birlikte tekstil fabrikasında verilen yemekten numuneler alınmış sonuçları beklenmektedir,” dedi. 

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Kaynak:AA

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