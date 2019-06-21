Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti’nin, CHP’nin teklifi farklı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ” Gerçekleşen ulaşım ve su indirimi AK Parti’nin teklifi. CHP’nin teklifi farklı” dedi.

Yıldırım, Best FM ve Show Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım, İstanbul’da su ve ulaşım indirimlerine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

“18 gün neredeydin kardeşim? Başkanlığının bitmesine 5 dakika kala İstanbul’u arıyor, yazı yazdırıyor. Yazının altına da yok ki adam imza atacak. Kesip yapıştırıyor fotokopi yapıyorlar İSKİ’ye UKOME’ye bu konuları çalışın diyor. O kadar. Sonra bizim AK Parti Grubu da bir teklif hazırlıyor. Teklifler komisyona gönderiliyor. Komisyona gelen teklif AK Parti’nin teklifi. Tevfik Göksu’nun imzası var. Gerçekleşen ulaşım ve su indirimi AK Parti’nin teklifi. CHP’nin teklifi farklı. Adam İstanbul’da değil imza atamaz. İl dışına çıktığı için birine vekalet vermesi lazım. Onun yapması lazım. O anda Ankara’da mesai bitme saatinde ve sosyal medyaya yazıların kopyasını yayıyor. Dürüst olmak gerekiyor”.

İBB’den Atatürk portresinin kaldırılması iddiasını yanıtlayan Yıldırım, “Görüntüleri var, kendi adamları gelip almış. Bütün dairelerde benim evimde çalışma odamda Atatürk resmi var. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Atatürk’ü önlerine koyup dümen çevirmesinler. Atatürk cumhuriyetin kurucusudur. Kimsenin tekelinde değildir” ifadelerini kullandı.

İBB verilerinin kopyalaması konusuna değinen Yıldırım, şunları söyledi:

“Büyükşehir kaçmıyor. Sen eğer belediye başkanıysan istediğin zaman istediğin veriyi alırsın. Vermiyorum mu diyecek? Bu ayrı bir şey. FETÖ yöntemi. Bu bilgileri alıp başka merkezlere göndermek… Sonradan şantaj amaçlı kullanmak. Canlı yayında söyledim. Ne dedi? ‘Biz yedekleme yapıyoruz’ Evlere şenlik. Bilişimden haberi yok adamın. Veri yedeklemesi zaten var. Bu ayrı bir şey. Veri kopyalamak açık suçtur. Açık suçtur. Nitekim yarım günde mahkeme yürütmeyi durdurdu. Allah’tan kopyalayamadı yoksa 5.5 milyon abonenin bilgileri geçecek ellerine”.





YSK’nın seçimleri iptal etmesinin ardından İBB’de yaşanan Atatürk Portresi krizine ilişkin moderatörlerin sorduğu soruyu yanıtlayan Binali Yıldırım, “Orada Atatürk’ün kravatlı portresi var. O da Atatürk’ün vatandaşla konuşan portresini getirip koymuş. Gidince de adamlarını gönderip alın gelin demiş, onlar da alıp gelmişler. Yok öyle bir şey yok. Bütün dairelerde, benim evimde çalışma odamda bile Atatürk var. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Atatürk’ü önlerine koyup dümen çevirmesinler. Ülkenin değeri, cumhuriyetin kurucusudur, kimsenin tekelinde değildir. Meczup her tarafta olur, bir kişinin söylediği laf bir ülkenin görüşü haline gelebilir mi?” diye konuştu.