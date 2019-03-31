CHP’li Sandal’dan adaylıktan çekildiği iddialarına yalanlama

İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, adaylıktan çekildiği yönündeki haberleri yalanladı. Sandal, yaptığı açıklamada, “Alçaklıkta sınır tanımıyorlar, adaylıktan çekildiğimize dair sosyal medyadan yalan haberler yayıyorlar. Adaylıktan çekilmemiz söz konusu bile değil! Demokratik bir yarışının içindeyiz ve açık ara farkla bu yarışı kazanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Sandal açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu alçakça yalanı yayanlar hakkında hemen Pazartesi günü yasal süreci başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu tip kirli propaganda faaliyetlerine, yalan haberlere itibar etmemelerini özellikle belirtmek istiyoruz. Oyumuzu kullanalım, oyumuza sahip çıkalım. Mart’ın sonu bahar!”