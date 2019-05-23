“Seçmenin gerekçeli kararı da 23 Haziran’da”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul seçmeninin iradesi YSK dalavereleriyle gasp edilmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, 31 Mart’ta kararını vermiş olan seçmen 23 Haziran’da bu kararın gerekçesini açıklayacaktır. Bu gerekçe de 31 Mart’ta verilen karara sahip çıkma ve İmamoğlu’nun seçimini onaylama olacaktır. Biz seçmenin ve milletin iradesine güveniyoruz” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, YSK’nin gerekçeli kararına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“YSK’nın teslim edemediği daha doğrusu yediği hakkı seçmen İmamoğlu’na daha gür bir sesle teslim edecektir. Seçmen 31 Mart’ta tercihini yaptı ve Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçti. Seçmen, iradesinin YSK tarafından gasp edilmesine göz yummayacaktır. Madem YSK şimdi hukuksuzluğuna gerekçe arayıp yeni hukuksuzluklar açıklıyor, 31 Mart’ta kararını veren İstanbul seçmeni de 23 Haziran’da gerekçeli kararını açıklayıp, İmamoğlu’nu tekrar seçerek YSK’ya en güzel cevabı verecektir.

Seyit Torun, “YSK ve diğer kurumlar adaleti ağlayamadığında elimizde tek bir yol yol kalıyor. O da İstanbul seçmeninin adalet duygusu, vicdanı ve sağduyusudur. Seçmen 31 Mart’ta verdiği karardan dönmeyecek ve adaleti kuracaktır” diye konuştu. Torun, “Seçmen daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, daha önce hangi partiden olursa olsun YSK’nın hukuksuzluğunu net bir şekilde gördü. 23 Haziran’da da net bir cevap vereceğine inanıyorum. Bu cevap öyle sayfalar dolusu da olmayacak. Seçmen YSK’ya ’31 Mart’ta seçtiğim İmamoğlu’na saygı duy, millet iradesine saygı duy, benim oyuma saygı duy’ diye gerekçeli karar bildirecek” dedi.