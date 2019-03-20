20.03.2019
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A Haber’in Gülen cemaatine siper olduğu haberi sosyal medyanın gündeminde

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Yayınlarında aktif olarak AKP’de siyaset yapmayan hemen hemen herkesin FETÖ’cülükle suçlandığı A Haber’in eski bir haberi sosyal medya gündemine oturdu. A Haber’in 2013’te yaptığı haberle CHP’nin önergesine karşı Gülen cemaatine siper olduğu olduğu ortaya çıktı.

“CHP’nin Fethullah Gülen’i bitirme planı” başlıklı haberde 2005 yılında CHP İstanbul Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gülen cemaatine ait okulların soruşturulması için verdiği önerge eleştiriliyor.

Haberde “Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 72 CHP’li vekil, Hizmet Hareketi’ne bağlı yurtdışındaki Türk okulları ile yurtiçindeki yurt ve dershanelerin araştırılması için komisyon kurulmasını istedi” şeklinde bir hatırlatma yapılıyor.

Haberde CHP ve Kılıçdaroğlu “Hizmet Hareketi’ni bitirmeye çalışmakla” suçlanıyor.

Haber sosyal medya kullanıcıların yoğun paylaşımlarıyla tekrar gündeme oturdu.

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