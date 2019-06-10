A Milli Takım İzlanda’da havalimanında saatlerce bekletildi: Futbolcular tepki gösterdi

İzlanda ile oynanacak karşılaşma için ülkeye giden Türkiye A Milli Futbol Takımı saatlerce ülkeye alınmadı. Milliler İzlanda polisi tarafından didik didik arandı. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kafilede yer alan milli futbolcular bu duruma tepki gösterdi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 4. maçına İzlanda deplasmanında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı ülkeye geldi. Konya’dan özel uçakla İzlanda’ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda’da havalimanında saatlerce bekletildi. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi 2 saate yakın süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek, “3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu da açıklamalarda bulunurken, “Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.

Emre’ye tuvalet fırçası uzatıldı

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda saygısızlıkla karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş, otobüste bir yetkiliyle uzun süre konuştu. Kafile havalimanından çıktıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

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Öte yandan İzlandalı yetkililerin Arnavutluk kafilesine de aynı uygulamayı yaptığı öğrenildi. Cumartesi günü oynanan karşılaşma için İzlanda’ya gelen Arnavutluk kafilesinin de 1 saate yakın olarak havalimanında bekletildiği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü 21.45’te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, “A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil.” dedi.

A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 10, 2019

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İzlanda Futbol Federasyonu’ndan açıklama

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda’da bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson yaptığı açıklamada durumun “garip” olduğunu ifade etti.

Reynisson, “Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu’ndan tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda’da bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak, “Milli takımımızın İzlanda Havalimanı’nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın” dedi.