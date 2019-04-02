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02.04.2019
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AA Genel Müdürü Kazancı: Başımıza bir şey gelirse hayırlısı

birgun.net birgun.net

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, sabah toplantısında seçim akşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Odatv’nin ajans içerisinden aldığı bilgiye göre, Kazancı konuşmasında kendisine hem AKP’den, hem CHP’den gelen eleştirilere yanıt verdi. Toplantıya Ajans temsilcileri ve editörler de katıldı.

Kazancı özetle şunları söyledi:

“Her iki aday da ayrı ayrı ‘kazandım’ diye açıklama yaptı. Benim veri akışım durdu, ben ne yapabilirdim ki… Veri gelmedi. YSK veri göndermedi. Beni hedef gösterdiler. Ben bunlara şerbetliyim. Ekrem İmamoğlu’nun da Binali Yıldırım’ın da kazandığı sonucu vermedim. Kazandıklarını görmedim ki vereyim. Bu kararı tek başıma aldım.”

İmamoğlu’nun eleştirilerini de hedef alan Kazancı, “kazandığını açıklayan, kazandığını zannediyor” dedi.

Erdoğan yazan şapkalı fotoğrafına da konuyu getiren Kazancı, şöyle devam etti:

“Olanlara kızım çok üzüldü. Ona ‘yanlış hiçbir şey yapmadım’ dedim. Kafama taktığım şapkanın olduğu fotoğraf danışmanken çekildi. Baykal şapkası olsaydı kimse bir şey söylemezdi. O şapkayı ben tasarladım. Erdoğan’ın yanındaydım. Sevsen de, sevmesen de ben onun adamıyım arkadaş. Hakaret ve küfürler yedim. Yediğim küfürler de maaşımın içinde.”

YSK BAŞKANI’NA ELEŞTİRİ

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AA Genel Müdürü Kazancı, kendisine ne Binali Yıldırım’ın ne Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı verisinin gelmediğini aktardı. “YSK Başkanı bizi neden hedef gösterdi, anlamıyorum” diyen Kazancı, “YSK Başkanı’nın bitiremediği seçimi ben nasıl bitireyim” diye ekleyerek YSK Başkanı’nı eleştirdi. Kazancı “Riski ben aldım. İkisini de vermedim. Biri de gelmedi buraya. Bunlar sadece konuşuyorlar. Ben dayağımı yerim temiz temiz. Doğrusunu yaptım.”

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Kazancı kendisinin 17-25 Aralık’ta sızan ses kayıtlarıyla ilgili de konuştu. Kendisinin o dönem AKP’de görevde olduğunu söyledi. O dönem Durmuş Yılmaz’ın levhasını söküp, kendi adını koyduklarını anlattı.

VEDA GİBİ SÖZLER

Kazancı, son olarak veda eder gibi sözler de söyledi: “Ben kızıma da anlatamadım. Başımıza bir şey gelirse hayırlısı olsun. Ailelerinize selam söyleyin. Siz de çocuklarınıza durumu anlatın. Muhtemelen onlar da benimki gibi ikna olmayacaklar.”

Kazancı açıklama yapmayacağını, çünkü açıklamasının kimseyi tatmin etmeyeceğini söyledi.

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