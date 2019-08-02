28.9 C
Istanbul
02.08.2019
Anasayfa GÜNCEL AA muhabiri 'Gençler sevişin' fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılmış

AA muhabiri ‘Gençler sevişin’ fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılmış

’İstihbarati bilgi’ gerekçe gösterilerek işten çıkarılan AA foto muhabiri Özdemir'in sosyal medyada 'Gençler sevişin' duvar yazısını paylaştığı için işten çıkarıldığı ortaya çıktı

birgun.net birgun.net

Anadolu Ajansı’nda (AA) 12 yıl çalışan foto muhabir AA muhabiri Ensar Özdemir’in sosyal medya paylaşımları arasında yer alan ‘Gençler sevişin’ duvar yazısından dolayı işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Artı Gerçek’ten Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre; Ensar Özdemir ‘istihbarati bilgi’ gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. Özdemir’in sözleşmesi 667 sayılı KHK’ye dayandırarak feshedilmişti. 

Özdemir’in kendi çektiği ve AA’da yayınlanan fotoğraflar üzerinden suçlanan Özdemir’e tazminatı da verilmedi.

AA ‘HAKLI GEREKÇELERLE’ İŞTEN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

15 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilen Özdemir, avukatı aracılığıyla iş akdinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Gaziantep 6. İş Mahkemesine tazminat davası açtı. AA ise Özdemir’in haklı gerekçeler ile işten çıkarıldığını savunmuştu. 
Ancak Özdemir’in işten çıkarılma gerekçesinin gönderilen bir mektup olduğu ortaya çıktı.

Özdemir AA muhabiri H.Ö tarafından kurum yöneticisi Z.K’ya şikayet edildi. Z.K ise Özdemir’in sosyal medya hesaplarını inceleyerek bir dosya hazırladı. Dosya, Z.K tarafından AA yöneticisi H.Ö’ye gönderildi. Dosyanın içerisinde ise Ensar Özdemir’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendi çektiği fotoğraflar yer alıyor. Söz konusu fotoğraflardan birinde ‘’Gençler Sevişin‘’ şeklinde bir duvar yazısı bulunuyor. Diğer fotoğraflarda ise Nevroz alanında bulunan yurttaşlar var. Dosyada Özdemir’in bu fotoğraflarla ‘PKK, PYD propagandası ‘’ yaptığı ileri sürülüyor. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,738AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

AA muhabiri ‘Gençler sevişin’ fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılmış

birgun.net -
Anadolu Ajansı’nda (AA) 12 yıl çalışan foto muhabir AA muhabiri Ensar Özdemir'in...
Devamını Oku

Süper Lig’de yayıncı kuruluş krizi sona erdi: BeIN Sports’la 3 yıl daha anlaşmaya varıldı

birgun.net -
Süper Lig'de yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz sona erdi. TFF, Kulüpler ve...
Devamını Oku

Bruce Lee’nin kızından ‘Once Upon A Time In Hollywood’ filmine tepki

birgun.net -
Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee, Quentin Tarantino’nun "Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon...
Devamını Oku

Kuzey Kıbrıs’ta yeni asgari ücret belli oldu

birgun.net -
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret...
Devamını Oku

Capital, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini listeledi

birgun.net -
Aylık ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22’nci kez hazırladığı ve Türkiye’nin en...
Devamını Oku

Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

birgun.net -
Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Haydarpaşa Garı’ndaki kazılar arkeolojik zenginlik barındırıyor: Kilise kalıntıları, binlerce sikke, toplu mezarlar, mimari yapılar

birgun.net -
İstanbul Kadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan...
Devamını Oku

TRT’deki ‘kayıp silah’ skandalı ile ilgili yeni gelişme

BİRGÜN İZMİR -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in kamuoyuna açıkladığı TRT İzmir...
Devamını Oku

Bakan Soylu’dan Suriyeliler açıklaması

birgun.net -
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Suriyelilerin ülkelerine gitmesine izin verilmesine yönelik eleştirilere yanıt...
Devamını Oku

Öğrencilerine ‘geri dönüşüm’ü anlattı, açığa alındı!

birgun.net -
Antalya'nın Serik ilçesinde oturan öğretmen S.K., İngilizce dersinde öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlatırken...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi