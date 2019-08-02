AA muhabiri ‘Gençler sevişin’ fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılmış

Anadolu Ajansı’nda (AA) 12 yıl çalışan foto muhabir AA muhabiri Ensar Özdemir’in sosyal medya paylaşımları arasında yer alan ‘Gençler sevişin’ duvar yazısından dolayı işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Artı Gerçek’ten Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre; Ensar Özdemir ‘istihbarati bilgi’ gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. Özdemir’in sözleşmesi 667 sayılı KHK’ye dayandırarak feshedilmişti.

Özdemir’in kendi çektiği ve AA’da yayınlanan fotoğraflar üzerinden suçlanan Özdemir’e tazminatı da verilmedi.

AA ‘HAKLI GEREKÇELERLE’ İŞTEN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

15 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilen Özdemir, avukatı aracılığıyla iş akdinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Gaziantep 6. İş Mahkemesine tazminat davası açtı. AA ise Özdemir’in haklı gerekçeler ile işten çıkarıldığını savunmuştu.

Ancak Özdemir’in işten çıkarılma gerekçesinin gönderilen bir mektup olduğu ortaya çıktı.

Özdemir AA muhabiri H.Ö tarafından kurum yöneticisi Z.K’ya şikayet edildi. Z.K ise Özdemir’in sosyal medya hesaplarını inceleyerek bir dosya hazırladı. Dosya, Z.K tarafından AA yöneticisi H.Ö’ye gönderildi. Dosyanın içerisinde ise Ensar Özdemir’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendi çektiği fotoğraflar yer alıyor. Söz konusu fotoğraflardan birinde ‘’Gençler Sevişin‘’ şeklinde bir duvar yazısı bulunuyor. Diğer fotoğraflarda ise Nevroz alanında bulunan yurttaşlar var. Dosyada Özdemir’in bu fotoğraflarla ‘PKK, PYD propagandası ‘’ yaptığı ileri sürülüyor.