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25.03.2019
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AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

AB, 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamladı.

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan’da anlaşmasız Brexit’e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal güvenlik ve balıkçılık gibi çeşitli alanlardaki hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

AB Komisyonu, İngiltere’nin 12 Nisan tarihinde anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldiğini ve bu duruma  yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Buna göre, anlaşmasız ayrılık halinde İngiltere, bir geçiş süreci olmadan AB için üçüncü ülke konumuna gelecek. Böylece, AB’nin kurucu anlaşmaları ve hukuki mevzuatı İngiltere’de uygulanmayacak.

Anlaşma sağlanamaması durumunda, AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve çerçevesinde yürütülecek. Bu durumda, ürünler gümrük kontrollerine ve standartlara uyum denetimlerine tabi tutulacak. 

İngiliz vatandaşlarının AB vatandaşlıkları sona erecek. AB, sınırını geçen İngiliz vatandaşlarına ek kontroller yapılacak. İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında barış sürecini desteklemeye ve ekonomik uyumu sağlamaya yönelik AB programı devam edecek.

İngiltere’nin 2019 yılı AB bütçesine taahhüdünü sürdürmesi halinde, İngiltere’ye yönelik AB mali taahhütleri ve ödemeleri sürecek. İngiltere, AB balıkçılarının faaliyetlerine izin verirse AB’de aynı şekilde karşılık verecek. AB, balıkçılarının Brexit nedeniyle faaliyetlerini durdurmaları halinde birlik fonlarından tazminat almaları sağlanacak.

AB ve İngiltere arasında türev ve hisse senetleri gibi finansal piyasalara yönelik işlemler bir süre daha devam edecek. Uçuşlarda aksama yaşanmaması için karşılıklı olarak havacılık faaliyetleri sürdürülecek. AB ile İngiltere arasında, yük taşımacılığı, kara ve tren ulaşımı gibi hizmetlerin karşılıklı olarak bir süre daha devam etmesi sağlanacak.

Erasmus’a devam eden öğrencilerin, İngiltere ve AB ülkelerindeki eğitim programlarını tamamlamalarına imkan verilecek. AB ve İngiltere vatandaşlarının ayrılıktan önce kazanılmış sosyal sigorta yardımları sürdürülecek. 

İngiltere’nin AB vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı vermesi halinde AB ülkeleri İngiliz vatandaşlarına aynı hakkı sağlayacak.

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