AB: İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz

Avrupa Birliği, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını açıkladı. Açıklamada, birliğin ABD Başkanı Donald Trump’la aynı fikirde olmadığı belirtildi.

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AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği’nin duruşu değişmedi. AB uluslararası yasaların da belirttiği gibi Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail’in 1967 yılının Haziran ayından beri işgal ettiği bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor. Bu bölgeleri İsrail toprağı olarak görmüyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, “Golan Tepeleri’nde İsrail’in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi” açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın açıklamalarına yanıt vererek, “Golan Tepeleri’nin statüsünü değiştirmeye çalışmak Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının doğrudan ihlalidir” demişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de, Gazze’de İsrail saldırganlığını kınayan bir kararı kabul etmişti. Kararda, İsrail’in Gazze’deki sivil protestoculara karşı yasadışı silahlar ve aşırı güç kullanımı “açıkça kasti” olarak nitelemişti.



