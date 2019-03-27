AB: İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, “AB’nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur” dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepeleri’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AB’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından ‘Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını’ ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı. Netanyahu, Trump’a birçok kez teşekkür ettiği konuşmasında, “İsrail sizden daha iyi bir dost görmemiştir” yorumunu yapmıştı. Golan Tepeleri, 1967’den beri İsrail’in işgalinde bulunuyor.